“Dayanışma Ve Yardımlaşma Ruhunu Güçlendiriyoruz”

Beylikdüzü Mutfak, Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası ile sosyal belediyecilik faaliyetlerini artırarak devam ettiren Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli komşularına destek olmayı sürdürüyor.

Üreten ve kendine yeten bir kent vizyonuyla hayata geçirilen merkezlerde dayanışmanın en iyi örnekleri sergileniyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucu ihtiyaç sahiplerini tespit ederek bu tesislerden sıcak yemek, erzak, ev eşyası ve kıyafet yardımları yapıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Sıcak yemek, erzak, ev eşyası ve kıyafet yardımları yapılıyor

2022 yılı ağustos ayı rakamlarını paylaşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Beylikdüzü Mutfak’tan 9 bin 71 porsiyon sıcak yemek, Gıda Bankası’ndan 3 bin 833 kişiye erzak yardımı, 2 bin 920 porsiyon taziye yemeği, Dost Eller Mağazası’ndan ise 725 parça ev eşyası ile 18 bin 665 adet kıyafet yardımı yapıldığını açıkladı. Gıda yoksunluğununönüne geçmek için hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nden ise faaliyete geçtiği günden bu yana hasat edilen 150 ton mahsul 33 bin 500 aileye dağıtıldı.

“Veren el, alan eli görmüyor”

Beylikdüzü’nde her daim komşularının yanında olmaya gayret ettiklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İlçedeki dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz. Gıda yoksunluğunun çözümü için üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma hedefiyle çıktığımız bu yolda komşularımızla dayanışmayı sürdürüyoruz. Veren elin alan eli görmediği bir sitemle, dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle Beylikdüzü’nde bir arada olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



