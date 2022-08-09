Davutoğlu Cemevlerine Yapılan Saldırıları Beyllikdüzü'nden Kınadı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski dönem başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu Beylikdüzü’nde ağırladı. İlk olarak Başkan Çalık ile belediye binasındaki makamında bir araya gelen Davutoğlu, Beylikdüzü genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, ziyaretleri için Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu’na teşekkür ederek Yaşam Bahçe’sindeki mahsullerden oluşanbir sepet hediye etti. Ardından Beylikdüzü Fatma Ana Cemevive Kültür Merkezi’nde Muharrem ayı vesilesiyle oruç açma lokması veren Davutoğlu, canlarla bir araya geldi.

Davutoğlu: Zalim kim olursa olsun onun karşısında olacağız

Son dönemde cemevlerineyapılan saldırılardan dolayı duydukları üzüntü ve endişeyi dile getiren Davutoğlu, “Özellikle alevi derneklerine ve cemevlerine yapılan saldırıları, gönül şehrimize yapılan saldırılar olarak görüyoruz. Ankara’da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan ve Ana Fatma Cemevlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Orada da ifade ettiğim gibi; bir tek canımızın saçından bir tel düşse o bizim yüreğimize hançer gibi saplanır. Zalim kim olursa olsun onun karşısında olacağız. Allah bir daha bizi bu ülkede yas tutmak durumunda bırakmasın” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ile birlikte cemevi ve kültür merkezini detaylıca gezerek bilgi alan Davutoğlu“Bizleri bu güzel mekanda buluşturan değerli Beylikdüzü Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Alevi canlarımız için çok güzel bir mekan oluşturmuşlar. İnşallah tekrar tekrar geleceğiz” dedi.

Çalık: Cemevlerine yapılan saldırıları kınıyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Cem meydanından muhabbet meydanına, aşevinden açık alanlarına kadar her yönüyle geleneksel karakteri barındıran ve bu özelliğiyle örnek bir proje olarak kentimize kazandırdığımızbir cemevindeyiz. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun oruç açma lokmasında bir araya geldik. Bir kez daha tutulan tüm oruçların kabul olmasını diliyorum. Bugün ne yazık ki alevi derneklerine ve cemevlerine yapılan saldırıları konuşuyoruz. Şiddetin olduğu her şeyin karşısındayız. Buradan bu saldırıları kınadığımızı ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA