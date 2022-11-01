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Cumhuriyet Kupası Satranç Turnavası Tamamlandı

Beylikdüzü Belediyesi’nin, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği ile birlikte düzenlediği ‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Satranç Turnuvası’ tamamlandı. İki gün süren ve 6 farklı kategoride toplam 250 sporcunun mücadele ettiği turnuvadadereceye giren sporcular, Belediye tarafından çeşitli kategori derecelerine göre kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 17:26
Cumhuriyet Kupası Satranç Turnavası Tamamlandı
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği iş birliğiyle ‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Satranç Turnuvası’düzenledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat MerkeziTrakya Salonu’nda gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporcular, Beylikdüzü Belediyesi tarafından çeşitli kategori derecelerine göre kupa ve madalya ile ödüllendirildi.İki gün süren turnuvanın kapanış ve ödül törenine; Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl TemsilciRıza Öney, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilcisi Nihat Pamukçu, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından 2022 yılının en iyi uluslararası başhakemi seçilenİsmet Arvitve çok sayıda vatandaş katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Akülker: 29 Ekim ruhuna yakışır bir turnuva oldu

‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Vekili Müslüm Akülker, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı daha da anlamlı kılabilmek adına Beylikdüzü Belediyesi olarak içinde bilgi, sabır ve azim barındıran ‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Satranç Turnuvası’ düzenledik. Satranç tutkunu yüzlerce sporcuyu ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim ruhuna yakışır bir turnuva oldu. Turnuvada mücadele eden tüm sporcuları yürekten kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerinikullandı.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Altı tur üzerinden düzenlenen turnuva çekişmeli ve keyifli anlara da sahne oldu. Türkiye’nindört bir yanından gelerek turnuvada mücadele eden 250 sporcu Beylikdüzü Belediyesi tarafından kupa, madalya ve satranç takımı ile ödüllendirilirken her kategoride dereceye giren sporculara toplamda 16 bin TL ödül verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara protokol tarafından günün anısına uygun olarak hatıra madalyası takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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