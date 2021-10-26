Cumhuriyet Çınarının Eserleri BAKSM'de

7.Beylikdüzü Resim Çalıştayı’nın onur konuğu olan usta ressam, kaligrafi ve hat sanatçısı Etem Çalışkan’ın

eserleri Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Galeri Bedri Rahmi salonunda

sergilenmeye başlandı. Sanatçının “Noktadan Renklere İroni” isimli sergisinde; Atatürk portreleri serisi ile

hat ve kaligrafi tekniğiyle oluşturduğu kıymetli eserleri sanatseverlerle buluştu. Açılışta konuşma yapan usta

sanatçı Etem Çalışkan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı geliyor. Bu sergiyi Türkiye

Cumhuriyeti’nin 100.yılını karşılama sergisi olarak görüyorum. Sayın Başkanımızın gösterdiği yakın ilgiye

de teşekkür ediyorum.” dedi. Sergiyi Belediye Başkanı Çalık ve eşi Zehra Çalık ile birlikte gezen Çalışkan,

tüm eserlerinin hikâyesini anlattı. Sergi açılışının ardından ise Nihat Böke’nin moderatörlüğünde, Başkan

Mehmet Murat Çalık ve Etem Çalışkan’ın katılımıyla sanat, tarih ve Cumhuriyet üzerine keyifli bir söyleşisi

gerçekleşti. Büyük ilgiyle karşılanan sergi, 30 Kasım tarihine kadar sergilenmeye devam edecek.

“Etem Çalışkan, Atatürk devrimlerinin yaşayan en simge isimlerinden bir tanesidir”

Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak şeylerin başında sanatın geldiğini belirten Beylikdüzü

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “7.Beylikdüzü Resim Çalıştayı’nı birbirinden değerli

sanatçılarımızla birlikte başlatmıştık. Sanatın hem iyileştirici hem de birleştirici ve bütünleştirici bir gücü

var. Etem Çalışkan, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin yaşayan en simge isimlerinden bir tanesidir.

Anıtkabir kitabelerini hat sanatıyla yazan, Atatürk’ün imzasını çalışan ve Atatürk’ün imzasından ilham

alarak birçok sanat eserini ortaya çıkaran, hat ile kaligrafiyi muhteşem kullanan bir değerdir. Türkiye

Cumhuriyeti ilelebet var olduğu sürece Etem hocamın çizgileri ve duygusu da var olmaya devam edecek.

Bütün komşularımızı hat ve kaligrafi üstadının sergisine bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)