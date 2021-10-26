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Cumhuriyet Çınarının Eserleri BAKSM'de

Türkiye Cumhuriyeti tarihine sanatıyla dokunan usta ressam ve hat sanatçısı Etem Çalışkan’ın “Noktadan renklere ironi” isimli sergisi BAKSM’de sanatseverlerle buluştu. Galeri Bedri Rahmi salonunda açılan serginin 30 Kasım’a kadar devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Etem Çalışkan, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin yaşayan en simge isimlerinden bir tanesidir. Bütün komşularımızı hat ve kaligrafi üstadının sergisine bekliyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2021 Salı 11:04
Cumhuriyet Çınarının Eserleri BAKSM'de
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7.Beylikdüzü Resim Çalıştayı’nın onur konuğu olan usta ressam, kaligrafi ve hat sanatçısı Etem Çalışkan’ın
eserleri Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Galeri Bedri Rahmi salonunda
sergilenmeye başlandı. Sanatçının “Noktadan Renklere İroni” isimli sergisinde; Atatürk portreleri serisi ile
hat ve kaligrafi tekniğiyle oluşturduğu kıymetli eserleri sanatseverlerle buluştu. Açılışta konuşma yapan usta
sanatçı Etem Çalışkan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı geliyor. Bu sergiyi Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100.yılını karşılama sergisi olarak görüyorum. Sayın Başkanımızın gösterdiği yakın ilgiye
de teşekkür ediyorum.” dedi. Sergiyi Belediye Başkanı Çalık ve eşi Zehra Çalık ile birlikte gezen Çalışkan,
tüm eserlerinin hikâyesini anlattı. Sergi açılışının ardından ise Nihat Böke’nin moderatörlüğünde, Başkan
Mehmet Murat Çalık ve Etem Çalışkan’ın katılımıyla sanat, tarih ve Cumhuriyet üzerine keyifli bir söyleşisi
gerçekleşti. Büyük ilgiyle karşılanan sergi, 30 Kasım tarihine kadar sergilenmeye devam edecek.
“Etem Çalışkan, Atatürk devrimlerinin yaşayan en simge isimlerinden bir tanesidir”
Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak şeylerin başında sanatın geldiğini belirten Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “7.Beylikdüzü Resim Çalıştayı’nı birbirinden değerli
sanatçılarımızla birlikte başlatmıştık. Sanatın hem iyileştirici hem de birleştirici ve bütünleştirici bir gücü
var. Etem Çalışkan, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin yaşayan en simge isimlerinden bir tanesidir.
Anıtkabir kitabelerini hat sanatıyla yazan, Atatürk’ün imzasını çalışan ve Atatürk’ün imzasından ilham
alarak birçok sanat eserini ortaya çıkaran, hat ile kaligrafiyi muhteşem kullanan bir değerdir. Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet var olduğu sürece Etem hocamın çizgileri ve duygusu da var olmaya devam edecek.
Bütün komşularımızı hat ve kaligrafi üstadının sergisine bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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