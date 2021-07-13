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Çocukların Erken Bayram Sevinci

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan  2 bine yakın çocuğun yüzünü güldürdü. Müdürlük, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet dağıtımı yaparak bayram sevinçlerine ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 13:25
Çocukların Erken Bayram Sevinci
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, erken bayram sevinci yaşadı. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun perçinlendiği Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 2 bine yakın çocuk, yeni bayramlık kıyafetlerine kavuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Çalık: Çocukların yüzlerindeki tebessüm bize güç veriyor

Beylikdüzü’nde birlik ve beraberliği en üst seviyede tutmak için çalıştıklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çalışma arkadaşlarım tarafından büyük bir özenle hazırlanan bayramlık kıyafetleri Kurban Bayramı öncesi çocuklarımıza ulaştırdık. Çocukların yüzlerindeki tebessüm ise her zaman olduğu gibi bizlere güç verdi. Beylikdüzü bugüne nefes, yarına umut olsun diye gece gündüz demeden tüm enerjimizle çalışıyoruz. Kurban Bayramı’nın ülkemize ve milletimize barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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