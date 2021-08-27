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Çocuklar Satranç Turnuvası'nda Kıyasıya Mücadele Etti

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlendi. Beylikdüzü’nde satrancın gelişmesi için ter türlü desteğin verildiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini artırmak adında yapılacak her çalışmaya imkânımız dâhilinde destek vermeye çalışıyoruz. Beylikdüzü’nde evlatlarımız için inşallah çok daha güzel işleri hep birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı. Şenlik havasında geçen satranç turnuvasında tüm sporculara birer satranç takımı hediye edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 17:51
Çocuklar Satranç Turnuvası'nda Kıyasıya Mücadele Etti
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Satranç Turnuvası” renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Yaz Spor Okulları’ndaki satranç branşında eğitim alan öğrenciler aldıkları eğitimlerin sonunda satranç turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen turnuvaya Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleriyle birlikte Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe temsilcileri katıldı. Düzenlenen turnuvada sporcular Beylikdüzü Belediyesi tarafından madalya ile ödüllendirildi. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören turnuvada mücadele eden tüm sporculara birer satranç takımı hediye edildi.

“Tüm mücadelemiz sizler için”

Çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini artırmak adına yapılacak her çalışmaya imkân dâhilinde destek vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Çalık, “Pandemi sürecinde evlatlarımız çok sıkıldılar. Bu etkinliğin düzenlenmesi bizim için çok önemli. Bugün mücadele eden evlatlarımız inşallah ilerde memleket için çok daha güzel işlere imza atacaklar. Enerjileriyle bu kente değer katan Beylikdüzü’nün güzel minik evlatları iyi ki varsınız. Bizler, sizlerin daha güzel bir Türkiye’ye adım atması için mücadele ediyoruz. Sizin için parklar, bahçeler, spor alanları, teknoloji alanları oluşturuyoruz. Tüm bunları geleceğimiz olan evlatlarımız için yapıyor ve onlar için çalışıyoruz. İnşallah daha güzel işleri de hep birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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