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Çocuklar Dünya Çocuk Günü Şenliği’nde Doyasıya Eğlendi

Beylikdüzü Belediyesi,Beylikdüzü Komşuları Derneği (BEYKOMDER) iş birliğiyle Dünya Çocuk Günü Şenliği düzenledi.1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen şenlikte çocuklar, gün boyu çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, alanda çocuklarla bir araya gelerek eğlencelerine ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 12:20
Çocuklar Dünya Çocuk Günü Şenliği’nde Doyasıya Eğlendi
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Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Komşuları Derneği (BEYKOMDER) 1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında Yaşam Vadisi’nde Dünya Çocuk Günü Şenliğidüzenledi. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşenetkinlikteçocuklar; oyun parkurları, sahne şovları, sihirbaz gösterisi, çeşitli yarışmalar ve dans gösterisi ile gün boyu eğlendi. Sunuculuğunu oyuncu Arzu Budak’ın üstlendiği programda sahne alan müzisyen Gökhan Yağmur şarkılarını çocuklar için seslendirdi. Etkinlikte ayrıca, 60 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı açılarak hep bir ağızdan marşlar söylendi. Etkinlik alanında çocukların keyifli anlarına ortak olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hem çocuklar hem de ebeveynleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Çalık: Çocuklar için asla yılmadan çalışmaya devam edeceğiz

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Çocukların güzel enerjisini paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duydum. İnanın onları kendi evlatlarımdan ayrı tutmuyorum. Onlar için bu güzel memleketteusanmadan ve asla yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikte başta Beylikdüzü Komşuları Derneği olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. BEYKOMDER Başkanı Osman Tezemir ise “Derneğimiz bu tür faaliyetler yapmaya devam edecek. Beylikdüzü’nde Başkanımızın da verdiği desteklerle inşallah daha da güzel etkinlikler yapacağız. Birlikte güzeliz ve güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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