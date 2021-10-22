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ÇOCUK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ÖZEL PARKLAR

Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği yeni nesil konsept parklarla dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi, iki yeni parkı daha ilçeye kazandırdı. Son olarak Kavaklı Mahallesi’nde yapılan tematik parkta, anaokulu öğretmenlerinin fikirleri alınarak çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminin desteklenmesi amaçlandı. Yakuplu Mahallesi’nde bulunan ve 3 etaptan oluşan park da çeşitli fonksiyonlarıyla çocuklar için özel olarak tasarlandı. Parkların baştan sona her sürecini takip ederek alan incelemelerinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 65 parkı tüm İstanbul’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu rakamı daha da yukarıya taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 13:40
ÇOCUK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ÖZEL PARKLAR
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Parklara yepyeni bir soluk getiren Beylikdüzü Belediyesi, iki yeni konsept parkı daha hayata geçirerek 2019 yılından bu yana ilçeye kazandırdığı park sayısını 65’e çıkardı. Tasarım yönünden fark yaratan ve çeşitli fonksiyonları da içinde barındıran parklara son olarak Kavaklı ile Yakuplu Mahallesi’ne yapılanlar eklendi. Yaklaşık 9 bin metrekare alanda hayata geçen ve üç etaptan oluşan Yakuplu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzeri park alanında; seyir terası, oturma ve dinlenme alanları, basketbol sahası, fonksiyonel oyun grupları ve fitness alanları yer alıyor. Parkta aynı zamanda, çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri dünya, Türkiye ve Beylikdüzü haritalarının olduğu duvar resimlerinin yanı sıra fotoğraf çekilebilecekleri tasarımlar da bulunuyor.

Park için anaokulu öğretmenlerinin fikirleri alındı

Kavaklı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Muhammed Cinnah Sokak üzerinde ise rengârenk ve çeşitli fonksiyonlara sahip tematik bir park hayat buldu. Alan için, farklı anaokullarındaki öğretmenlerden fikirler alınarak çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek unsurlar eklendi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda hayata geçen konsept parkta; çocukların farklı eğim ve kotlarda yürüyeceği, renk geçişli zemin döşemelerinin olduğu alanlar tasarlandı. Bununla birlikte park içerisinde; farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları, zeka gelişimini destekleyici satranç oyun alanı, çok sayıda tasarım oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları, basketbol sahası ve masa tenisi alanı da bulunuyor.

“Durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Parkların baştan sona her sürecini takip ederek alan incelemelerinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kavaklı Mahallesi’nde yaptığımız parkı tasarlarken anaokulu öğretmenleriyle bir araya geldik ve bu alanı çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarladık. Her platform ve terasta farklı bir etkinlik alanı var. Bir taraftan da komşularımızın dinlenip nefes alabilecekleri bank alanları oluşturduk. Buranın hemen alt kısmında da kapalı spor salonuna başlıyoruz. Yakuplu Mahallesi’ndeki parkta ise çocuklarımızın eğlenirken öğrenmesini hedefledik ve çalışma arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir işe daha imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana 65 parkı tüm İstanbul’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu rakamı daha da yukarıya taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajasnı: (İTHA)

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