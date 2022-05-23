Çerkes Soykırım Ve Sürgünü Beylikdüzü’nde Unutulmadı

21 Mayıs 1864’te Çarlık Rusya’nın, Çerkes halkına yönelik uyguladığı soykırım ve sürgün 158.yılında Beylikdüzü’nde unutulmadı. Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle Yaşam Vadisi 2.etapta açılan Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtı’nın önünde gerçekleşen törende, sürgün yolunda hayatını kaybedenler anıldı. Törene; İBB Başkan Danışmanı Hasan Akkuş, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Çerkes kültürünün önde gelen isimlerinden Kuşha Doğan Özden, Çerkes Kültür Evi Derneği Genel Başkanı Ömer Çötok ve vatandaşlar katıldı. Anma programında, Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu da seslendirdiği şarkılarla Çerkes vatandaşların acısına ortak oldu. Çerkes kültüründeki Nart Ateşi’nin de yakıldığı etkinlikte torunları, sabah saatlerine kadar mezar taşı nöbeti tutarak atalarını andı.

Mumcu: Dünyada hiçbir toplumun bu acıları yaşamaması diliyorum

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu yaptığı konuşmada, “158 yıl geçse de bu acılar unutulmaz. Beylikdüzü’nde Çerkes Kültür Evi’ne ev sahipliği yapmanın yanı sıra bu toprakları sizinle birlikte paylaşmaktan, sizlerle birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 158 yıl önce bu acıları yaşamış olan bir toplum, bu topraklara geldikten sonra Milli Mücadele döneminde omuz omuza mücadele ederek bu vatanı bizimle birlikte vatan yaptı. Bu sebeple bizim de size bir teşekkür borcumuz var. Dünyada hiçbir toplumun bu acıları yaşamaması diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

“21 Mayıs’lar bizim için sürgünün mateminden ibaret değildir”

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer ise “Kendi vatanlarını, kültürlerini ve yarattıkları özgün yaşam biçimlerini korumaktan başka hiçbir amacı olmayan bir toplumun başına gelenlerden bahsediyoruz. Çerkesler 101 yıl kahramanca mücadele ettiler. Savaşı kaybetmiş olmalarına rağmen yerlerinde kalmalarına müsaade edilmeyen bütün yerli halkın yüzde 90’ına yakını o topraklardan silindiler. 21 Mayıs’lar bizim için sürgünün mateminden ibaret değildir. Bundan sonra, mücadele azminin daha da yükseğe çıkarılacağı günler olacaktır. Barışı koruyarak, taleplerimizi sonuna kadar dillendirmeye devam edeceğiz. Allah bir daha kimseye sürgün ve soykırım acısı yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.





Çötok: Çok büyük acılar çektik

Tüm dünyadaki yaklaşık 7 milyon Çerkes’ten 5 milyonunun Türkiye’de yaşadığını belirten

Çerkes Kültür Evi Derneği Genel Başkanı Ömer Çötok, “21 Mayıs 1864 tarihinde 100 yılı aşkın bir süre mücadele eden Çerkesler, anavatanlarından sürgün edildiler. Sürgün edilen Çerkes nüfusunun büyük bir kısmı, Karadeniz sahillerinde hayatlarını kaybettiler. Yaşadığımız sürgün ve soykırım sonrası çok büyük acılar çektik ve bu acıları uzun süre, içimize attık. Son yıllarda sesimizi yükseltmeye başladık. Bu bir intikam duygusuyla değil, sadece adalet arayışıyla ifade edilebilir. Bundan sonra tüm etkinliklerimizde hem ulusal hem de uluslararası muhataplarımıza derdimizi çok net şekilde ifade edeceğiz. Vatan mücadelesinde hayatını kaybeden atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)