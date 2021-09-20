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Cazın Eşsiz Melodileri Beylikdüzü'nde Yankılandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 28. İstanbul Caz Festivali’nin sevilen etkinliklerinden olan Parklarda Caz, bu yıl da müzikseverleri Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bir araya getirdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikte, birbirinden önemli isimler sahne alarak dinleyicilere eşsiz bir akşam yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:05
Cazın Eşsiz Melodileri Beylikdüzü'nde Yankılandı
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 İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 28. kez müzikseverlerle buluştu. Festivalin sevilen etkinliklerinden olan ve İstanbul’un farklı noktalarında cazın önde gelen isimlerini konuk eden Parklarda Caz’ın duraklarından biri de Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, birbirinden önemli isimler cazın büyüleyici ezgilerini 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nden tüm İstanbul’a yaydı. Konserlerden önce ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin desteği ve İKSV Alt Kat’ın yürütücülüğünde “Caz Caz Caz” isimli çocuk atölyesi düzenlendi. Parklarda Caz ve İstanbul Bir Sahne etkinlikleri kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik sunulan ücretsiz atölyede çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Yaşam Vadisi’nde unutulmaz bir akşam

Etkinliğin açılışını, genç müzisyenlere festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturma amacıyla düzenlenen Genç Caz konserleri kapsamında sahne alan “August” isimli grup yaptı. İzleyicinin beğenisini toplayan konserin ardından sahneyi, müziğini Bursa ve İstanbul gazinolarından dünyaya açan ve geçen sene de festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan Barbaros Erköse devraldı.  Klarnetin usta isimlerinden olan Erköse ve beraberindeki orkestrası izleyiciden tam not aldı. Saat 21:15’te ise gypsy swing, şanson, caz, pop ve punk müziğin renkli karışımını sunan Viyanalı topluluk Fainschmitz, unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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