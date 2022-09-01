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Çardak Altı Sohbetleri'nde Ekonomide Ortak Çaba Konuşuldu

9. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri, ilk gününde birbirinden önemli isimleri ağırladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği programda “Ekonomide Ortak Çaba” konuşuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, ekonomi yazarları Murat Muratoğlu ve Yalın Alpay ekonomideki gidişata ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 18:24
Çardak Altı Sohbetleri'nde Ekonomide Ortak Çaba Konuşuldu
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Söyleşinin ardından konuklara çiçek, plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Geçenlerde sosyal medyada görmüştüm. 12 yaşlarında bir çocuk Zonguldak’taydı. Çocuğa hayalini sordular; hayalim, “Buzdolabında daha fazla yiyecek olması” dedi. Eğer 2022 Türkiye’sinde, 10-12 yaşlarında çocuklarımıza ekonomi konuşturtuyorsak, bize yazıklar olsun. Bir çocuk, buzdolabında daha fazla yiyecek hayali kuruyorsa bu ülkenin öncelikle siyasetçilerine yazıklar olsun.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ederken, festival kapsamında gerçekleştirilen Çardak Altı Sohbetleri ilk gününde ekonomi yazarları Murat Muratoğlu ve Yalın Alpay’ı ağırladı.Moderatörlüğünü Pelin Batu’nunüslendiği söyleşide “Ekonomide Ortak Çaba” konuşuldu.Ekonomide soyut ve somutfaktörlerin rolünün değerlendirildiği söyleşide, Türkiye’nin ekonomik anlamda ortak bir mutabakatta olması gerektiği ve sonraki süreçlerde karar alma mekanizmasının nasıl çalışması gerektiğine yönelik öneriler ele alındı. Katılımcılar, mevcut ekonomik sorunlara karşı finansal sistemin çok hızlı hareket etmesine tek kişinin karar vermesinin yanlış olduğunu belirterek,sonraki dönem için ortak çaba göstermenin gerekliliğini vurguladı.Ekonomi ve dünya gündeminin konuşulduğu söyleşide ayrıca, günümüz ekonomik koşullarının düzelmesinin uzun süre alacağı konusunda hemfikir olan Muratoğlu ve Alpay; ilerleyen günlerde gıda krizinin de kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

“Bir çocuk, buzdolabında daha fazla yiyecek hayali kuruyorsa bu ülkenin siyasetçilerine yazıklar olsun”

Söyleşinin ardından konuklara çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Konuşmacılarımız Türkiye ekonomisine değindiler. Türkiye ekonomisine dair daha çok yol almamız gerekiyor.Geçenlerde sosyal medyada görmüştüm. 12 yaşlarında bir çocuk Zonguldak’taydı. Çocuğa hayalini sordular; hayalim, “Mutfağımızdaki buzdolabında daha fazla yiyecek olması” dedi. Eğer 2022 Türkiye’sinde, 10-12 yaşlarında çocuklarımıza ekonomi konuşturtuyorsak, bize yazıklar olsun. Bir çocuk, buzdolabında daha fazla yiyecek hayali kuruyorsa bu ülkenin öncelikle siyasetçilerine yazık olsun.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Beylikdüzü’ndeyapılan hizmetlere de değinen Başkan Çalık, “Biz elimizdeki kaynaklarla bu kentte yaşayan 400 bin insana hizmet etmeye devam edeceğiz. Artık bu toplumun bilinçli insanlara ve gençlere çok ihtiyacı var.” dedi.

Volkan Konak Cumhuriyet Alanı’nda Karadeniz rüzgarı estirdi

Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen söyleşinin ardından, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nı dolduran kalabalık Ersin Show eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Ardından saatler 21:00’ı gösterdiğinde ise Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak sahnede yerini aldı. Konak, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Binlerce Beylikdüzülü, gece boyunca şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte muhteşem şarkıları ve enerjisiyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Volkan Konak’a konser sonunda çiçek ve plaket takdimini gerçekleştirerek, Nazım Hikmet’in ‘Memleketim’ şiirini sahnede okudu. Konak’ı Beylikdüzü’nde ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Volkan Konak’la çok güzel anılarımız var. Memleketim Maçka’dan getirdiği o güzel enerjisiyle bu gece bizlerle oldu.” şeklinde konuştu.Volkan Konak ise “Beylikdüzü’nde çok sevdiğim insanlar var. Olumlu, güzel bulduğum ve kuvvet aldığım insanlar, yani sizler varsınız. Hepinizi çok seviyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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