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ÇALIK’TAN SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİ VATANDAŞLARA KIRMIZI GÜL HEDİYESİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Beylikdüzülülere aşkın ve sevginin sembolü olan kırmızı güller ve kırmızı maske hediye etti. Çalık, bu anlamlı güne özel verdiği mesajda “Ortak dilimiz, daima sevgi olsun” diyerek tüm vatandaşların Sevgililer Günü’nü kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 14:22
ÇALIK’TAN SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİ VATANDAŞLARA KIRMIZI GÜL HEDİYESİ
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14 Şubat Sevgililer Günü’nün hafta sonuna denk gelmesi ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu Beylikdüzü Metrobüs Meydanı’nda vatandaşlara aşkın ve sevginin sembolü olan kırmızı güller ve kırmızı maske hediye etti. Başkan Çalık, sabahın ilk saatlerinde iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan Beylikdüzülü vatandaşlara sürpriz yaparak Sevgililer Günü’nü kutladı.

Çalık: Ortak dilimiz, daima sevgi olsun

Sevgililer Günü’ne özel verdiği mesajda herkesin ortak dilinin daima sevgi olması gerektiği temennisinde bulunan Başkan Çalık, “Kentimizde sevgiyi yaşattıkça, aşamayacağımız hiçbir sorun olmadığına inanıyor, 14 Şubat Sevgililer Gününüzü kutluyorum.” dedi. Kar yağışının da etkili olduğu meydanda vatandaşlar kendilerine yapılan sürprizden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık’a teşekkür etti.

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