Çalık : Zor Dönemleri Dayanışmayla Atlatacağız

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe genelinde yapımına devam edilen çalışmaları yerinde inceledi. Beylikdüzü Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye ekipleri ile birlikte tüm gün sahada ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Mehmet Murat Çalık’ın ilk durağı Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Huzurlu Marmara Sitesi oldu. Site sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Çalık çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. İlçede devam eden İSKİ çalışmalarının şantiyesini ile Mevlana Camii Ek Hizmet Binası ve Taziye Evi inşaatını da ziyaret eden Çalık devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

“Bu kentin çorbası kaynayacak”

Gün boyu devam eden saha gezisinde Başkan Çalık’ın son durağı ise Dereağzı Mahallesi’nde yapımı devam eden Afet Koordinasyon Merkezi oldu. İçerisinde afet koordinasyon toplantı salonu, küçük salon, planlama alanı, bin 100 m2 mutfak, telsiz odası ve depo gibi bölümler bulunan alanın oldukça kıymetli bir merkez olduğunun altını çizen Başkan Çalık, “Biz şu an olası depreme hazırlık yapıyoruz. Bin metrekarelik mutfağımızın inşası hızla devam ediyor. Yarın bu kentte olası sıkıntılarda burada çorbamızı kaynatacağız. Bu kentin çorbası kaynayacak. Aynı şekilde gıda depolarımız da hazır bir şekilde burada olacak. Beylikdüzü’nde zor dönemleri dayanışmayla atlatabileceğimize inancım tam.” ifadelerini kullandı.