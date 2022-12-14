Çalık: Yeni Bir Belediyecilik Modeli Ortaya Koyduk

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ve 39 ilçenin CHP Kadın Kolları Başkanlarını Beylikdüzü’nde ağırladı. İlk durağı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) olan ziyarete; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ve CHP Beylikdüzü Kadın Kolları Başkanı Gülüs Ertürk eşlik etti. Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve İstanbul’a da nefes aldıran bir ilçe haline dönüştürmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Çalık, sosyal yardımlar başta olmak üzere vatandaşların hayatına dokunan projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Çalık ve Ağırman beraberindeki heyet ile birlikte tüm gün boyunca; Beylikdüzü Mutfak, Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi, Yuvamız Beylikdüzü Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Galeri Beylikdüzü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Projelerimizde kent yoksullarını, kadınları, gençleri ve çocukları önceledik”

Yaptığı sunumda 3 buçuk yılda “Beylikdüzü Aklı” ile birçok projeye imza attıklarını ifade eden Çalık, “Komşularımıza ulaştırdığımız hizmetlerin yanı sıra; özellikle pandemi dönemiyle birlikte değişen dünya düzenine, günden güne ağırlaşan yaşam koşullarına, geleceğe dair umudunu kaybeden gençliğe ve ekonomik zorluklara yönelik adımlar attık. Kenti daima ortak akılla birlikte şekillendiren ve dayanışma içinde olan yeni bir belediyecilik modeli ortaya koyduk. Akılcı çözümlerle çalışmalarımızı yürüttük ve buna da “Beylikdüzü Aklı” dedik. 3 buçuk yıllık görev süremiz içerisinde toplamda 220 kentsel, mimari ve sosyal projenin çalışmasını yürüttük. 62 proje ve 69 yeni parkı tamamlayarak ilçemize kazandırdık. 22 sosyal destek projesini hayata geçirirken 36 projemizin de projelendirme süreçlerini tamamladık. 31 projemizin ise inşaat çalışmalarını devam ettiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerimizin tamamında kent yoksullarını, kadınları, gençleri ve çocukları önceledik.” şeklinde konuştu.

Çalık: Eşitsizliği biraz daha derinleştirecek bir yerel yönetici olmayacağım

Sunumunda sosyal yardımlara da değinen Çalık, “Kurduğumuz dayanışma köprüleriyle bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olurken bir yandan da ekonomik zorluklar karşında toplumsal fayda sağlamaya gayret ediyoruz. Herkese eşit hizmet üretecek bir belediye başkanı olmadığımı her fırsatta dile getiriyorum. Dezavantajlı bireylere daha fazla hizmet üreterek aradaki o makası kapatma iddiasındayım. Ben bu kente, eşitsizliği biraz daha derinleştirecek bir yerel yönetici olmayacağımın sözünü verdim. İlçemizin dezavantajlı kesimlerine gıda, sıcak yemek, giyim ve ev eşyası gibi pek çok destekte bulunuyoruz. Beylikdüzü’nde 3 buçuk yıllık görev süremiz boyunca toplamda 65 milyon TL değerinde sosyal yardım sağladık. Ayrıca bu kapsamda başlattığımız ve benim çok önemsediğim “Beslenme Saati” projemiz var. Doğru anlaşılmasını, anlatılmasını istediğim projelerin başında geliyor. Bu projemizle şimdiye kadar 89 bin 527 öğünü ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırdık. Her gün bin 241 çocuğumuzun beslenme öğünlerini Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlamaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ağırman: İyilik projelerinin dünyayı kurtaracağına inanıyoruz

Beylikdüzü Mutfak ziyaretinde “Beslenme Saati” uygulamasının süreçlerini yerinde inceleyen CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, “Bugün Beylikdüzü’nde olmak büyük keyif. Yerelde aktif çalışan kadınlar olarak, başarıya yereldeki hizmetleri anlatarak ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu sebeple belediyelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İstanbul İl Kadın Kolları olarak 39 ilçe kadın kolları başkanımızla başlattığımız ve “Aile Destekleri Sigortası”nı anlattığımız “Umudu Taşı” kampanyamızı büyüttüğümüz bu günlerde bir iyilik projesinin görünür olması için Beylikdüzü Mutfak’ı ziyaret ettik. Burada Beylikdüzü Belediye Başkanımızın başlattığı, çocuklarımızın hayatına dokunan önemli bir projeyi görüyoruz. Bizler bu iyilik projelerinin dünyayı kurtaracağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.