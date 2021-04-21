ÇALIK: VEREN ELİN ALAN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR SİSTEM KURULMALI

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gıda Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı online olarak düzenlendi. İki farklı oturumda gerçekleşen çalıştay kapsamında; ‘Sosyal Belediyecilik ve Gıda Bankacılığı’ konulu panelde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘İyi Uygulama Örnekleri’ konulu panel de ise Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Beylikdüzü’nde verilen hizmetler hakkında paylaşımlarda bulundu. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici moderatörlüğünde gerçekleşen panele Başkan Çalık’ın yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Tarım ve Orman Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan katıldı. Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşın en zor anında tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çalık, “Veren elin alan eli görmediği bir sistem kurulması gerektiğini düşünüyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi, sıcak yemek, kıyafet, evde kuaför, temizlik ve öz bakım gibi destekler vererek yanlarında olmayı sürdürüyoruz” diyerek bilgiler aktardı.

Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Etkin Mücadele

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pandemi sürecinde de etkili bir mücadele sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Çalık, “Beylikdüzü tek yürek dedik ve birçok projeyi hayata geçirdik. 20 bin haneye maske, dezenfektan ve tanıtıcı broşürler dağıttık. Belediye hizmetlerini online ortama taşımaya gayret ettik. Vatandaşlarımız evdeyken kendilerini geliştirebilsin diye dünyanın önde gelen eğitim platformu Coursera ile işbirliği yaptık ve 100 bin kullanıcıya ücretsiz eğitim imkânı sunduk.” dedi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarına dokunacak projelere de imza attıklarını belirten Çalık, “Pandemi döneminde dayanışma ruhunun da üst seviyede tutulması gerektiğini düşündük ve Dayanışma Askısı projesini hayata geçirdik. 170 markete askılarımızı yerleştirdik ve Gıda Bankamız aracılığıyla toplamda 3 bin 100 ihtiyaç sahibi haneye erzak kolisi ulaştırdık. Bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun istedik ve boş alanlarımızda Yaşam Bahçeleri yaptık. Yaz ve kış sezonunda yaklaşık 50 ton ürünü Gıda Bankamız üzerinden ihtiyaç sahibi 9 bin 337 haneye ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

“İyi işleyen bir gıda bankasına sahibiz”

22 Ekim 2015 tarihinde Elele Yaşam Derneği ile birlikte kurulan Gıda Bankası ilişkin de paylaşımlarda bulunan Çalık, “Koronavirüs öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kartlarına puan yükleyerek gelip Dost Eller Mağazamızdan alışveriş yapmalarını istiyorduk fakat pandemi koşullarından dolayı aylık periyotlarla evlerine gıda kolisi olarak gönderiyoruz. 2019 ve 2020 yılları arasında Gıda Bankamıza 7 milyon civarında bağış kabul ettik. İyi işleyen bir gıda bankasına sahibiz.” diyerek yardımlaşma ve dayanışma ruhunun üst seviyede olduğuna dikkat çekti. İyi Uygulama Örnekleri konulu panele katılan Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu ise Gıda Bankası’nın işleyişi, dernek yoluyla ihtiyaç sahiplerine yapılan destek ve yardımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.