banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1349
ALTIN
468.603
DOLAR
8.1853
STERLİN
11.3771
EURO
9.8251
Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları Ödülleri”
Son Dakika
Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları...
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
Son Dakika
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
DEVA Partili Çanakçı'dan 10 Soru (VİDEOLU)
Son Dakika
DEVA Partili Çanakçı'dan 10 Soru...
İş Arayanların Yüzde 73.2’Si, Yakın Dönemden Ümitsiz
Son Dakika
İş Arayanların Yüzde 73.2’Si, Yakın...

ÇALIK: VEREN ELİN ALAN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR SİSTEM KURULMALI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından online olarak düzenlenen Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı’na katıldı. Sosyal Belediyecilik ve Gıda Bankacılığı konulu panelde Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmet ve projelerini paylaşan Başkan Çalık, “Veren elin alan eli görmediği bir sistem kurulması gerektiğini düşünüyorum. Beylikdüzü’nde Gıda Bankamız oldukça iyi işliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:07
ÇALIK: VEREN ELİN ALAN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR SİSTEM KURULMALI
banner171

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gıda Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı online olarak düzenlendi. İki farklı oturumda gerçekleşen çalıştay kapsamında; ‘Sosyal Belediyecilik ve Gıda Bankacılığı’ konulu panelde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘İyi Uygulama Örnekleri’  konulu panel de ise Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Beylikdüzü’nde verilen hizmetler hakkında paylaşımlarda bulundu. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici moderatörlüğünde gerçekleşen panele Başkan Çalık’ın yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Tarım ve Orman Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan katıldı. Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşın en zor anında tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çalık, “Veren elin alan eli görmediği bir sistem kurulması gerektiğini düşünüyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi, sıcak yemek, kıyafet, evde kuaför, temizlik ve öz bakım gibi destekler vererek yanlarında olmayı sürdürüyoruz” diyerek bilgiler aktardı.

Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Etkin Mücadele

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pandemi sürecinde de etkili bir mücadele sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Çalık, “Beylikdüzü tek yürek dedik ve birçok projeyi hayata geçirdik.  20 bin haneye maske, dezenfektan ve tanıtıcı broşürler dağıttık. Belediye hizmetlerini online ortama taşımaya gayret ettik. Vatandaşlarımız evdeyken kendilerini geliştirebilsin diye dünyanın önde gelen eğitim platformu Coursera ile işbirliği yaptık ve 100 bin kullanıcıya ücretsiz eğitim imkânı sunduk.” dedi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarına dokunacak projelere de imza attıklarını belirten Çalık, “Pandemi döneminde dayanışma ruhunun da üst seviyede tutulması gerektiğini düşündük ve Dayanışma Askısı projesini hayata geçirdik. 170 markete askılarımızı yerleştirdik ve Gıda Bankamız aracılığıyla toplamda 3 bin 100 ihtiyaç sahibi haneye erzak kolisi ulaştırdık. Bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun istedik ve boş alanlarımızda Yaşam Bahçeleri yaptık. Yaz ve kış sezonunda yaklaşık 50 ton ürünü Gıda Bankamız üzerinden ihtiyaç sahibi 9 bin 337 haneye ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

“İyi işleyen bir gıda bankasına sahibiz”

22 Ekim 2015 tarihinde Elele Yaşam Derneği ile birlikte kurulan Gıda Bankası ilişkin de paylaşımlarda bulunan Çalık, “Koronavirüs öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kartlarına puan yükleyerek gelip Dost Eller Mağazamızdan alışveriş yapmalarını istiyorduk fakat pandemi koşullarından dolayı aylık periyotlarla evlerine gıda kolisi olarak gönderiyoruz. 2019 ve 2020 yılları arasında Gıda Bankamıza 7 milyon civarında bağış kabul ettik. İyi işleyen bir gıda bankasına sahibiz.” diyerek yardımlaşma ve dayanışma ruhunun üst seviyede olduğuna dikkat çekti. İyi Uygulama Örnekleri konulu panele katılan Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu ise Gıda Bankası’nın işleyişi, dernek yoluyla ihtiyaç sahiplerine yapılan destek ve yardımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Son Güncelleme: 21.04.2021 09:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ VE İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN İŞ BİRLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ VE İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN İŞ BİRLİĞİ
RAMAZAN’IN RUHU BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞANIYOR
RAMAZAN’IN RUHU BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞANIYOR
Gürpınar Plan Notu Değişikliği Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Gürpınar Plan Notu Değişikliği Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
57. KÜTÜPHANE HAFTASI BEYLİKDÜZÜ’NDE KUTLANDI
57. KÜTÜPHANE HAFTASI BEYLİKDÜZÜ’NDE KUTLANDI
Beylikdüzü Sporla Nefes Alacak
Beylikdüzü Sporla Nefes Alacak

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169