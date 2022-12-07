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Çalık ve Kaftancıoglu Beylikdüzü’nde Ziyaretlerde Bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “80 Günde Devr-i Alem” saha çalışmasıprogramı kapsamında Beylikdüzü’nüziyaret etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da eşlik ettiği gezide gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Çalık, “Bu memlekete karşı olan umudunuzu asla kaybetmeyin. Sizin için, çok güzel işleri hayata geçirmek için mücadele ediyorum. Siz gençlerin çok daha iyi bir noktaya gelmesi adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizin fikirleriniz bizlere yol gösterecek.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2022 Çarşamba 13:26
Çalık ve Kaftancıoglu Beylikdüzü’nde Ziyaretlerde Bulundu
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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “80 Günde Devr-i Alem” saha çalışması programı kapsamında Beylikdüzü’ne geldi. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Kaftancıoğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İl Başkan Yardımcıları Ufuk İnan veGökmen Güneş eşlik etti. İstanbul genelinde yürütülen öbek çalışması hakkında partililere bilgi veren Kaftancıoğlu daha sonra bir dizi ziyarette bulundu. Kaftancıoğlu, Çalık ve Özer ilk olarak kadınlarla buluştu. İktidara geldiklerinde uygulayacakları Aile Destekleri Sigortası’nı anlatan Kaftancıoğlu, Çalık ve Özer, kadınlardan destek istedi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaftancıoğlu, Çalık ve Özer daha sonra Beylikdüzü “Sivas Kongre Binası’nı gezdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin Milli Mücadele ruhunu ilçede yaşatmak için Sivas Kongresi’nin yapıldığı bina ile birebir aynı tasarlayarak inşa ettiği bina hakkında bilgi alan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Belediyesi ile derneklerin iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.Beylikdüzü Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Dernekler Yerleşkesi’ne yapılan ziyaretin ardından esnafla bir araya gelindi.

“Gücünüzü fark edin ve kendinize güvenin”

Ziyaretlerin ardından Kaftancıoğlu, Çalık ve Özer gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, “Beylikdüzü’nün neredeyse bütün mahallerini gezdik. Sizlerle bir arada olmak hepimize iyi hissettiriyor. Gençlere akıl vermeyi seven bir siyasetçi değilim. Siyasal anlayışlarımızı bir kenara bırakalım. Bu ülkede gençlere parmak sallayan, akıl veren değil gençleri gerçekten dinleyen bir siyasal anlayış olacak. Bu konuda gücünüzü fark edin ve kendinize güvenin. Sizin geleceğinizin yolu inancınızdan ve mücadelenizden geçiyor. Sizin inancınız ve enerjiniz bizim deneyimimizle birleşecek.” diye konuştu.

“Sizin fikirleriniz bizlere yol gösterecek”

Yaptıkları faaliyetlerde gençlerle ilgili projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık iseBen gençlerin fikirlerini çok önemsiyorum. Sizler bu ülkeyi bizlerden çok daha iyi bir seviyeye getireceksiniz. Siz çok daha iyisini başaracaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Bu memleketekarşı olan umudunuzu asla kaybetmeyin. Sizin için, çok güzel işleri hayata geçirmek için mücadele ediyorum. Siz gençlerin çok daha iyi bir noktaya gelmesi adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizin fikirleriniz bizlere yol gösterecek. Biz sizi duymaya gayret ediyoruz. Bize gelecek öneri ve fikirlerede her zaman kulak vereceğimizi unutmayın. Sizin fikirleriniz bizim hizmet anlayışımızı farklılaştırır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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