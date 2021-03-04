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Çalık'tan Kademeli Normalleşme Sürecindeki Esnafa Ziyaret

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan esnafı ziyaret etti. Kademeli normalleşme kapsamında kapılarını açan işletme sahipleri ile sohbet eden Başkan Çalık, pandeminin bitmediğini hatırlatarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mart 2021 Perşembe 09:35
Çalık'tan Kademeli Normalleşme Sürecindeki Esnafa Ziyaret
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan esnafı ziyaret etti. Kademeli normalleşme kararları ile birlikte kapılarını açan işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelen Başkan Çalık, “İstanbul’da yaklaşık dört aydır kapalı olan esnafımız var. İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olur. Yaklaşık bir senedir zor bir süreç içerisindeyiz. O kadar çok özlemişiz ki bir yerlerde oturup çay kahve içmeyi. Umarım en yakın zamanda eski günlere döneceğiz.” ifadelerini kullandı.   

“Bütün esnafımıza yeni dönemde hayırlı işler ve bol kazançlar dilerim”

Ziyaretleri kapsamında sık sık sosyal mesafenin ve hijyen kurallarının önemine vurgu yapan Başkan Çalık, “Pandemi henüz bitmiş değil. Kapanma süreçleri şüphesiz ki herkes adına zor geçti. Ancak o günleri tekrar yaşamamak adına hep birlikte tedbiri elden bırakmamalı ve tüm kurallara harfiyen uymalıyız. Uzun bir aradan sonra yeniden iş yerlerini açan esnafımıza sağlık, bereket ve bol kazanç diliyorum.” şeklinde konuştu.

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