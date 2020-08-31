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Çalık: Sanayicilerimizin Görüşlerini Önemsiyoruz

Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Kavaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları temsilcilerini bir araya getirdi. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında bölgede yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Sanayicilerimizin görüşlerini önemsiyoruz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:20
Çalık: Sanayicilerimizin Görüşlerini Önemsiyoruz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Kavaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan, Beylikdüzü ilçesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Filiz Deveci ve Şef Gülyüz Çelenk, Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Anıl Sarıcan Delibay, başkan yardımcıları ve sanayi kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına dair bilgi ve görüş paylaşımı yapıldı.

Başkan Çalık, Toplantıya Dair Bilgi Verdi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, toplantıda yaptığı konuşmada “İlçemiz sınırları içerisinde, kuzeyi Kuştepe Caddesi ve devamındaki Büyükdere Caddesi ile, güneyi Batı Trakya Bulvarı ve devamındaki Orhangazi Caddesi ile, batısı Çalışlar Caddesi ve devamındaki Osmanbey Caddesi ile, doğusu ise Kışla Caddesi ve yaşam Vadisi ile sınırlandırılan alan dahilinde uygulamada yaşanan sıkıntıların çözülmesi için İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlandı. Çalışmalar, Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile ortaklaşa ve eşgüdümlü olarak yürütülüyor.” ifadelerine yer verdi.

Çalık: Katılımcı ve Şeffaf Bir Anlayışla Hareket Ediyoruz

Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman katılımcı ve şeffaf bir planlama anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Hazırlanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planında, planlama alanının büyük bir çoğunluğunu oluşturan sanayi sektörünün konuyla ilgili taleplerini ve geleceğe yönelik eğilimlerini dinlemek, planla ilgili beklentilerini öğrenmek için bir araya geldik. Sanayicilerimizin konuyla ilgili düşünceleri önemli. Alanla ilgili alanın kullanıcıları ile birlikte karar üretilmesi için düzenlediğimiz toplantıda, sanayicilerimizin genel eğilimlerinin bölgede faaliyete devam etmek olduğunu gördük.” dedi.  

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