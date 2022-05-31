Çalık: Sanata Ve Sanatçıya Destek Verilmesi Gerekiyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nı ziyaret etti. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda Beylikdüzü Belediyesi de Sanat Koleksiyonu, Resim ve Heykel Seçkisi ile yerini aldı. Belediye’nin resim çalıştayları, heykel sempozyumları ve sanat buluşmaları ile ilçeye kazandırdığı eserlerin bulunduğu fuarda ayrıca Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu da sergiledikleri performansla ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Çalık: Beylikdüzü sanat ve sanatçı dostudur

Fuardaki standları tek tek ziyaret ederek beğenisini dile getiren ve sanatın dönüştürücü bir güce sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yerel yönetimlerin sanata ve sanatçıya destek vermesi gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanı sanat için ayırmış olması gerçekten takdire şayan. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak eserlerimizle sanatseverlerle buluştuk. Sanatçılarımız çok güzel işler çıkarmışlar. Bizler sanatın ve sanatçının Beylikdüzü’nde huzurla yaşayacağı bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Her zaman ifade etiğimiz gibi Beylikdüzü sanat ve sanatçı dostudur. Onu da bugün burada gösterdik. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: ArtContact İstanbul kaliteli ve etkileyici bir buluşma noktası oldu

Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu’nun alanda verdiği mini konseri beğeniyle izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise fuara ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, “Sanatçılara, sanat galerilerine ve emeği geçen tüm herkese başarılar diliyorum. ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı çok kaliteli ve etkileyici bir buluşma noktası oldu. Geleneksel olması ve yıllar boyu devam etmesini arzu ediyor, daha da güçlenmesini ve uluslararası buluşma noktası olmasını diliyorum.” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)