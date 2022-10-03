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Çalık: Sadece Kenti Değil Yaşamı Da Dönüştürüyoruz

Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde temeli atılan KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evler projesindeçalışmalar hızla devam ediyor.Yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli binalarda yaşamasını sağlamak değil, aynı zamanda halkımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak” şeklinde konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 10:38
Çalık: Sadece Kenti Değil Yaşamı Da Dönüştürüyoruz
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 “Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamındapek çok sorunu çözüyoruz”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde kentsel dönüşümü başlatabilmek için 2016 yılından beri uğraş veriyoruz. 4 yılda önümüze birçok bürokratik engel çıkarılsa da, 2020 yılında tüm bu engelleri aşarak süreci başlatmayı başardık. 2022 yılı içerisinde de,geçte olsa temelimizi attık. Bugün geldiğimiz noktada ise inşaatımız hızla ilerliyor. Hep söylüyorum; biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli binalarda yaşamasını sağlamak değil, aynı zamanda halkımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak. Çünkü buradaki komşularımızın sağlam konutların yanı sıra, otoparka, parklara ve spor sahalarına da ihtiyacı var. Gürpınar’da bütüncül bir bakışla planladığımız kentsel dönüşüm kapsamında, otopark, yeşil alan ve yetersiz sosyal donatı sorununu da çözüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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