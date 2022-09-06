Çalık: Ortak Türkiye Hayalinde Buluşmamız Lazım

Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının 1. birleşimi, bir aylık meclis tatilinin ardından Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis konuşmasına şehitleri anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Son 3 ayda, 33 vatan evladını kaybettik. Bu vatan evlatları, ülkemizin birlik ve beraberliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda etti. Ateş düştüğü yeri yaktı ve kavurdu. Kahraman Türk askerlerimizin mekanları cennet olsun” dedi. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Mülayim Demirtaş, AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş ve MHP Grup Sözcüsü Tuncay Kaan gündem dışı söz aldı.

“Verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız”

Beylikdüzü’nde devam eden çalışmalar hakkında meclisi ve kamuoyunu bilgilendiren Belediye Başkanı Çalık, 3 Köy 3 Meydan projesinin de son durumunu aktardı. Çalık, “Beylikdüzü’nde yapılan araştırmalarla ilçenin geçmişinin, antik döneme kadar uzandığını tespit ettik. Kıyıda unutulmuş üç balıkçı kasabası olan Anarşa, Gardan, Trakatya bugün ki isimleriyle Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu; kendi kendine yetebilen, sakin fakat İstanbul’a en yakın liman noktalarını barındıran üç köy. İşte ‘3 Köy 3 Meydan’ projemizdeki ısrarımız bu yüzdendir. Bu projemizin ilk ayağını Yakuplu’da başlatmıştık. Şu an inşaat aşamaları devam eden 28 bin metrekarelik Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’ni inşallah yılsonu itibariyle ilçemize kazandıracağız. Köy meydanını da hemen bu merkezin yanında tasarlıyoruz. Gürpınar ve Kavaklı’da da bu kente yakışır köy meydanları hayata geçireceğiz. Verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık’tan Yaşam Vadisi müjdesi

Konuşmasında Yaşam Vadisi’ndeki çalışmaları da paylaşan Çalık, “2019 seçiminde Beylikdüzü’nü denizle buluşturacağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Beylikdüzü’nün yüzünü denize dönmesi gerektiğini savunan bir yönetim anlayışı izledik ve denizle bağını kuvvetlendirmeye çalıştık. Bu yıl içerisinde Yaşam Vadisi’ni bitireceğimizin müjdesini buradan tüm komşularımıza vermiş olalım. Sırada sahilin düzenlemesi var. 1 milyon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi’nin insan eliyle yapılmış en büyük yeşil alan unvanını koruyacağız” ifadelerini kullandı. Hayata geçirdikleri her projede, ortak yaşamı daha da ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirten Çalık, “Körüklenen kutuplaştırmaya karşı, yeniden ortak paydada, ortak Türkiye hayalinde buluşmamız lazım. Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçemizde barış ve sevgi dolu bir yaşam inşa etmeye gayret ediyoruz” dedi. Meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 8 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA