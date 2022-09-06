banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.391,38
ALTIN
996,44
DOLAR
18,23
STERLİN
21,01
EURO
18,06
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül Ayı İlk Meclis Birleşimini Yaptı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül...
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a...

Çalık: Ortak Türkiye Hayalinde Buluşmamız Lazım

Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının 1. birleşimi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis toplantısında ilçede devam eden projelere ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Körüklenen kutuplaştırmaya karşı, yeniden ortak paydada, ortak Türkiye hayalinde buluşmamız lazım. Beylikdüzü Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her projede, ilçemizdeki ortak yaşamın daha da ileri bir noktaya getirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 16:52
Çalık: Ortak Türkiye Hayalinde Buluşmamız Lazım
banner171

Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının 1. birleşimi, bir aylık meclis tatilinin ardından Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis konuşmasına şehitleri anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Son 3 ayda, 33 vatan evladını kaybettik. Bu vatan evlatları, ülkemizin birlik ve beraberliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda etti. Ateş düştüğü yeri yaktı ve kavurdu. Kahraman Türk askerlerimizin mekanları cennet olsun” dedi. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Mülayim Demirtaş, AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş ve MHP Grup Sözcüsü Tuncay Kaan gündem dışı söz aldı.

“Verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız”

Beylikdüzü’nde devam eden çalışmalar hakkında meclisi ve kamuoyunu bilgilendiren Belediye Başkanı Çalık, 3 Köy 3 Meydan projesinin de son durumunu aktardı. Çalık, “Beylikdüzü’nde yapılan araştırmalarla ilçenin geçmişinin, antik döneme kadar uzandığını tespit ettik. Kıyıda unutulmuş üç balıkçı kasabası olan Anarşa, Gardan, Trakatya bugün ki isimleriyle Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu; kendi kendine yetebilen, sakin fakat İstanbul’a en yakın liman noktalarını barındıran üç köy. İşte ‘3 Köy 3 Meydan’ projemizdeki ısrarımız bu yüzdendir. Bu projemizin ilk ayağını Yakuplu’da başlatmıştık. Şu an inşaat aşamaları devam eden 28 bin metrekarelik Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’ni inşallah yılsonu itibariyle ilçemize kazandıracağız. Köy meydanını da hemen bu merkezin yanında tasarlıyoruz. Gürpınar ve Kavaklı’da da bu kente yakışır köy meydanları hayata geçireceğiz. Verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık’tan Yaşam Vadisi müjdesi

Konuşmasında Yaşam Vadisi’ndeki çalışmaları da paylaşan Çalık, “2019 seçiminde Beylikdüzü’nü denizle buluşturacağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Beylikdüzü’nün yüzünü denize dönmesi gerektiğini savunan bir yönetim anlayışı izledik ve denizle bağını kuvvetlendirmeye çalıştık. Bu yıl içerisinde Yaşam Vadisi’ni bitireceğimizin müjdesini buradan tüm komşularımıza vermiş olalım. Sırada sahilin düzenlemesi var. 1 milyon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi’nin insan eliyle yapılmış en büyük yeşil alan unvanını koruyacağız” ifadelerini kullandı. Hayata geçirdikleri her projede, ortak yaşamı daha da ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirten Çalık, “Körüklenen kutuplaştırmaya karşı, yeniden ortak paydada, ortak Türkiye hayalinde buluşmamız lazım. Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçemizde barış ve sevgi dolu bir yaşam inşa etmeye gayret ediyoruz” dedi. Meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 8 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Gençlik Merkezine Kavuştu
Beylikdüzü Gençlik Merkezine Kavuştu
Barışın Ve Sevginin Konuşulduğu Festivaller Devam Edecek
Barışın Ve Sevginin Konuşulduğu Festivaller Devam Edecek
Beylikdüzü'nde Madrigal Rüzgarı
Beylikdüzü'nde Madrigal Rüzgarı
Spor Turnuvaları Ve Atölye Çailşmalarına Yoğun İlgi
Spor Turnuvaları Ve Atölye Çailşmalarına Yoğun İlgi
Milli Mücadele Ruhu Beylikdüzü'nde Yaşatılacak
Milli Mücadele Ruhu Beylikdüzü'nde Yaşatılacak

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169