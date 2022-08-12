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Çalık, Muharrem Ayında Canlarla Bir Araya Geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem ayının on ve on ikinci günlerinde matem orucu tutan vatandaşlar için lokma verdi.Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemeviile Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde canlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Çalık, birlik ve beraberlik mesajı vererek tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 09:27
Çalık, Muharrem Ayında Canlarla Bir Araya Geldi
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Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan Muharrem ayı Beylikdüzü’nde tüm maneviyatıyla yaşanmaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yas-ı Matem orucunun 10. gününde Karacaahmet Sultan GürpınarCemevi, 12. gününde ise Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde oruç açma lokması verdi. Bereket ve hoşgörünün hâkim olduğu sofralarda canlarla bir araya gelen Başkan Çalık, vatandaşlarla sohbet ederek tüm ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.

“Paylaştığımız Muharrem lokmaları güzelliklere vesile olsun”

Beylikdüzü’nde birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğunu dile getiren Başkan Çalık, “Kerbela mazlumlarını rahmetle andığımız Muharrem ayının onuncu ve on ikinci günlerinde canlarımızla aynı sofrayı paylaştık. Muharrem ayı barışın, kardeşliğin, huzur ve paylaşmanın en üst düzeyde olması gereken bir ay. Bu vesileyle bütün dünyamıza barışın ve huzurun hakim olmasını diliyorum.Paylaştığımız Muharrem lokmaları güzelliklere vesile olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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