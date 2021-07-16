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Çalık: Kurban Bağışlarınızı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla pandemi kurallarına uygun gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kardeşlik ve dayanışma ruhunun en üst düzeyde olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kentimizde Kurban Bayramı’nda et bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. ” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2021 Cuma 17:41
Çalık: Kurban Bağışlarınızı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyoruz
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Mehmet Murat Çalık, belediye olarak halkın rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla pandemi kurallarına uygun gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kardeşlik ve dayanışma ruhunun en üst düzeyde olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kentimizde Kurban Bayramı’nda et bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban bağışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz. Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getiren komşularımızdan bağış yapmak isteyenler belediyemizin alanda kurduğu masalara kurban eti bağışlarını yapabilirler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi. 

İlaçlama ve Temizlik İşlemleri Özenle Yapılıyor

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluşturmak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamamladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler kurbanlıkların gerekli tüm muayenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz alabilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıklarını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri alan her gün yıkanarak gerekli dezenfeksiyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar alanda bulunan belediye personelleriyle temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışlarını gerçekleştirebilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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