Çalık: Hepinizi Dayanışmaya Destek Olmaya Çağırıyorum

İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi, iki yıl aranın ardından yenilenen Meclis Salonu’nda yapıldı. Açılış konuşmasına nisan ayında şehit düşen askerleri rahmetle anarak başlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ayrıca, nisan ayında 24 kadın cinayetinin işlendiğini de belirterek “Kadın cinayetlerini Beylikdüzü meclisinden bir kez daha lanetliyorum.”dedi. Giderek derinleşen ekonomik yoksulluğun çok ağır sonuçlar doğurduğuna değinen Çalık, “Yerel yönetimler olarak bu durumun sebebi bizler olmasak da, sonucuyla elbette mücadele etmek zorundayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana yeni sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz, giderek zorlaşan yaşam şartlarıyla halkımızla birlikte mücadele ediyoruz. Tüm bu şartlar altında biz de sosyal politikalarımızı çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye odaklandık.” şeklinde konuştu.

Çalık: 130 ton mahsulü, yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık

Konuşmasının devamında gıda yoksunluğunun çözümünde kent bostanlarının önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, “Pandeminin başında Beylikdüzü’ne Yaşam Bahçesi’ni kazandırmıştık. Bugüne kadar, burada yetiştirdiğimiz 130 ton mahsulü, yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık. Ancak bununla yetinmedik. Geçtiğimiz aylarda, ekonomik krizin iyice şiddetlenmesiyle çocukların yeterli beslenemediğini, ailelerin çocukların beslenme çantasına bir sandviç koyacak gücü bile olamadığını, hatta bu yüzden kimi çocukların eğitimden koptuğunu gördük. Bunun için ivedilikle hazırlıklara başladık ve Beslenme Saati uygulamasını hayata geçirdik. Şu anda Beylikdüzü Mutfak’ta her gün 879 ihtiyaç sahibi çocuk için, içinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi gıdaların olduğu beslenme çantaları hazırlıyoruz. Bu uygulamayı ve beraberinde toplumsal dayanışmayı büyütmek ve yaygınlaştırmak için Beylikdüzü’nde büyük bir gayret sarf ediyoruz. Hepinizi bu dayanışmaya destek olmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Ramazan ayı boyunca 2 bin 500 kişinin sofrasına sıcak yemek götürdük

Ramazan’ın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu Beylikdüzü’nde yaşatmak için tüm imkanlarla vatandaşların yanında olduklarını da belirten Çalık, “Ramazan ayı boyunca her gün, Beylikdüzü Mutfak’ta 2 bin 500 kişinin sofrasına sıcak yemek götürdük. Ayrıca; iftar saatine yetişemeyen komşularımıza Metrobüs Meydanı’nda çorba ve sıcak yemek ikram ettik. Ramazan’da komşularımızın evlerine konuk olduk. Her birine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Düzenlediğimiz Ramazan etkinliklerinde komşularımızın dert ve tasalarından biraz olsun uzaklaşmalarını istedik. Tüm faaliyetlerimizle hem toplumsal dayanışmayı hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik.” şeklinde konuştu.

Beklenen projenin Kavaklı ayağında ilk adım atıldı

3 Köy 3 Meydan projesiyle ilgili de meclisi bilgilendiren Çalık, “3 Köy 3 Meydan projemizin son ayağı olan Kavaklı mahallemizde kent meydanı için yıkım çalışmaları nisan ayında başladı. İlk olarak, belediyemize ait binanın yıkımını gerçekleştirdik. Projeyi tamamladığımızda, dinlenme alanı, çocuk oyun alanı, etkinlik alanı ve trafiğe kapalı yürüyüş yolu gibi halkımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap veren, insanlarımıza nefes aldıran fonksiyonel alanları bu bölgeye kazandırmış olacağız. Böylelikle de 3 Köy 3 Meydan projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Komşularımız için uygun alanlarımızı çok fonksiyonlu olarak planlamaya başladık ve sürekli hizmet alabilecekleri noktalara dönüştürüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Doğa ve tarih müzesi hazırlığı içindeyiz”

Beylikdüzü’nde tarihi ve jeolojik miraslara yönelik yürüttükleri çalışmaları da meclisle paylaşan Çalık, “Geçtiğimiz aylarda ilçemizde bulunan 23 milyon yıllık fosil ağacı gün yüzüne çıkarmıştık. Nisan’da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na katıldım ve Türkiye’de bir belediye tarafından koruma altına alınan ilk jeolojik miras olan fosil ağacımızla ilgili bir sunum yaptım. Bu kurultayda ‘Jeolojik Miras Elçisi’ unvanına da layık görülmekten ayrıca onur duydum. Bu unvan artık bana daha da büyük bir sorumluluk yüklüyor. İlçemizde ikinci fosil ağacı da tespit ettik ve onunla ilgili gerekli bilimsel çalışmaları başlattık. 18 Mayıs’ta Uluslararası Müze Günü’nü kutlayacağız. İlk müzemizi Beylikdüzü’ne kazandırmıştık. Şimdi ise Doğa ve Tarih Müzesi hazırlığı içindeyiz. Fosil ağaçlarımızın daimi evi de bu müze olacak. Beylikdüzü’nde tarihi, kültürel ve jeolojik mirasımıza sahip çıkmaya, yarınlara taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin 13 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.