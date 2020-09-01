Çalık : Fikirlerin Özgürce Konuşulmaya Devam Edeceği Yerdir Beylikdüzü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla başlayan Beylikdüzü 7. Barış ve Sevgi

Buluşmaları’nın ikinci günü dopdolu geçti. Bu yıl pandemi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Yaşam

Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikler ikinci gününde Sahaf Söyleşileri ile

başladı. Ümit Nar moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin ilk gün konukları olan Cengiz Özdemir ve

Ozan Sağsöz ‘Yeni Medya’ üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Bu yıl da oldukça yoğun ilgi ve katılım

gören Duygu Demirdağ moderatörlüğünde ki Çardak Altı Sohbetleri’nin konukları ise Nevşin Mengü ve

İsmail Saymaz oldu. ‘Tazelenme ve Medya” konularının konuşulduğu söyleşide bugünün medyası da

değerlendirildi. Saatler 21.15’i gösterdiğinde ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk defa Barış ve Sevgi

kapsamında yapılan Gece Mezatı ile kitapseverler kütüphanelerine yeni kitaplar ekledi.

Sahaf Söyleşileri’nin İlk Gün Konusu ‘Yeni Medya’

Pandemi kurallarına uygun olarak sayıları azaltılan 27 sahaf ve plakçıyı kitapseverlerle buluşturan 4.Sahaf

Festivali ise moderatörlüğünü Ümit Nar’ın yaptığı ‘Sahaf Söyleşileri’ ile başladı. Söyleşilerin ilk gün

konukları Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz yeni medya kavramını ele aldı. Sosyal mecraların, bilginin ve

haber almanın demokratikleşmesi adına önemli olduğunu belirten Cengiz Özdemir, bilginin konvansiyonel

sağlamasının yapılması gerektiğini de vurguladı. ‘Biz kâğıdın içine doğduk’ diyen Ozan Sağsöz ise, gelecek

nesillerin artık kitaba ihtiyaç duymayacağını belirtirken podcast içeriklerin günümüzde ne denli öne çıktığını

belirtti. Sahaf Festivali kapsamında aynı zamanda gece mezatı da gerçekleşti. Birbirinden önemli eserin

farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkânı yakalayan kitapseverlerin açık artırma usulü ile kitaplara

sahip olduğu etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katılım sağlayarak açık

artırmayla kitap satın aldı.

Çalık, “Birbirimize nefes olacağız, tazeleneceğiz”

Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gününde açılış konuşması yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık, “Uzun ve yorucu bir karantina sürecinin ardından, Beylikdüzü’nde bir ‘tazelenme hareketi’

başlattık. Evlerine sıkışan, ruhları daralan insanımız ve İstanbul’umuz için Beylikdüzü’nde nefes olma

iddiasını ortaya koyduk. Bu nedenle bu yıl Çardak Altı Sohbetlerimiz de bu iddianın bir parçası olacak. Bu

çardağın altında gerçekleştireceğimiz sohbetlerde de içinde bulunduğumuz bu ‘Yeni Dünya’da, kültür-

sanattan beslenmeye, ekonomiden psikolojiye, nasıl tazelenebileceğimizi konuşacağız. Yeniden umudu,

hayatı, özgürce nefes alıp vermeyi hatırlayacağız. Bu yıl Çardak Altı Sohbetleri’mizde işte bu iradeyi ortaya

koyuyoruz. Yüzümüzde maskeler ve aramızda mesafe olsa da, anlamlı fikir alışverişleri yapacağız.

Birbirimize nefes olacağız, tazeleneceğiz. Bu zor günleri aşarak çok daha keyifli günlerde bir araya

geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Çardak Altı Sohbetlerin İlk Konukları Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz

Duygu Demirdağ Moderatörlüğü’nde gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gün konukları ise tecrübeli

gazeteciler Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz oldu. Türkiye’de günümüz medya ve gazeteciliğine dair

gerçekleşen sohbette sosyal medya ve alternatif medyanın kullanımının yanı sıra gazeteciliğin değişimi

konuşuldu. Program sonunda Başkan Mehmet Murat Çalık, “Çok keyifli bir sohbetti. Hayata dair daha emin

adımlarla yol yürümemiz gerektiğini anladık. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesine de bu yakışır. Fikirlerin

özgürce konuşulmaya devam edeceği yerdir Beylikdüzü…” diyerek konuklara çiçek ve plaket takdiminde

bulundu.