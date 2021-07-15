Çalık: Demokratik Hukuk Devletinde, Devletin Sahibi Millettir

Beylikdüzü Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda gerçekleşen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için de Kur’an tilaveti okunarak dualar edildi. Belediye tarafından düzenlenen, anma etkinlikleri günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan fotoğraf sergisinin gezilmesi ve şehitlerin fotoğraflarına kırmızı karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

“Türk halkı demokrasisine ve egemenliğine sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdi”

Anma programında yaptığı konuşmada demokrasinin önemine dikkat çeken Başkan Çalık, “Ülkemizde milli egemenliğe yönelik darbe ve darbe girişimleri demokrasimizin gelişimini sekteye uğratsa da, hukuk ve vicdanlarımızda derin yaralar bıraksa da, her seferinde, halkımız iradesini yeniden tesis etmeyi başarmıştır. Milletçe bu darbe girişimlerinin sonuncusuna 15 Temmuz 2016’da maruz kaldık. O gece, hainler tarafından demokrasimize yönelik gerçekleştirilen saldırıda 249 vatandaşımızı kaybettik. Hainlerin namluları önünde dimdik duran canlarımız, Türk halkının her ne pahasına olursa olsun demokrasisine ve egemenliğine sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdi. Darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak bir bildiriye imza atması demokrasimize ve egemenliğimize tek vücut halinde cevap vermiştir. Ne mutlu ki, ulusal egemenliğimize yönelik bir tehdit veya saldırı olduğunda, tek yürek olmayı başarabilen ve birlikte hareket edebilen bir milletiz. Bu sayede demokrasimizi ilelebet muhafaza edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.

“İradesini cemaatlere, tarikatlara teslim edenlerin devlet yönetiminde yeri yoktur”

Konuşmasının devamında ayrıca Başkan Çalık, “Devlet iktidara gelen siyasi kadroların kendi aralarında paylaşacağı bir güç merkezi değildir. Demokratik hukuk devletinde, devletin sahibi millettir. Millet adına faaliyet gösterenler asla ve asla hizmetkârı oldukları milletin iradesine ipotek koyamazlar. Bir daha Cumhuriyet’imize karşı bu tür girişimlere hiç kimsenin cesaret edememesi için, gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu tedbirlerin başında devlet yönetiminde laiklik ve liyakat ilkesinin tartışmasız bir biçimde uygulanması geliyor. Hafızamızı her seferinde kanatan hain darbe girişimlerini asla unutmamak ve şu bilinçle hareket ermek zorundayız. İradesini Türk milletine değil cemaatlere, tarikatlara teslim etmiş olanların Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yönetiminde yeri yoktur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)