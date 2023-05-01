ÇALIK: Çocuklar Umuduma Umut Kattı

Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Türkiye

Beslenme Saati” projesinin tanıtım programları kapsamında Ankara’da bir dizi

ziyaret gerçekleştirdi. LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören

çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Çalık, “Çocuklar umuduma umut kattı.

LÖSEV desteklerinizi bekliyor” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ve Çalık günün devamında

ise Araplar Aile Yaşam Merkezi’ndeki depremzede aileleri ziyaret ederek onların

taleplerine kulak verdi.

Beslenme Saati uygulamasını tanıtmak için Türkiye’nin dört bir yanını gezen 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık bu kez Ankara’daydı. İlk olarak LÖSEV Köyü’nde lösemi tedavisi gören

çocuklar ve anneleriyle buluşan Kılıçdaroğlu ve Çalık’a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur

Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da eşlik etti. Heyeti büyük bir sevgiyle karşılayan çocukların hazırladıkları özel

gösteri ise duygu dolu anlar yaşattı. Gösterinin ardından kompleks içerisindeki LSV Dükkan’da çocuklar

için el emeği ürünler yapan annelerle bir araya gelen Çalık ve Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı

LÖSANTE Hastanesi oldu. Burada tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çalık,

“Ankara’daki LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi’ndeki her çocuk umuduma umut kattı. LÖSEV

desteklerinizi bekliyor” dedi.

Depremzede ailelerle bir araya geldiler

Kılıçdaroğlu ve Çalık program kapsamında ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzede

ailelerin kullanımına açılan ve 2 bine yakın insana yuva olan Araplar Aile Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Burada depremzedelerin taleplerine kulak veren Çalık, “Ankara Büyükşehir Belediyemizin deprem

bölgelerinden gelen vatandaşlarımızı ağırladığı Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde yurttaşlarımızla bir araya

geldik. Tüm sosyal donatıların olduğu bu merkez ailelerimize nefes olmuş. Bu güzel hizmet için Büyükşehir

Belediyemize ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. İşte tam da bu birlik ve beraberlik

ruhuyla bu zor günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı.