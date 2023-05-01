ÇALIK: Çocuklar Umuduma Umut Kattı

Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Türkiye
Beslenme Saati” projesinin tanıtım programları kapsamında Ankara’da bir dizi
ziyaret gerçekleştirdi. LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören
çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Çalık, “Çocuklar umuduma umut kattı.
LÖSEV desteklerinizi bekliyor” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ve Çalık günün devamında
ise Araplar Aile Yaşam Merkezi’ndeki depremzede aileleri ziyaret ederek onların
taleplerine kulak verdi.
Beslenme Saati uygulamasını tanıtmak için Türkiye’nin dört bir yanını gezen 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık bu kez Ankara’daydı. İlk olarak LÖSEV Köyü’nde lösemi tedavisi gören
çocuklar ve anneleriyle buluşan Kılıçdaroğlu ve Çalık’a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da eşlik etti. Heyeti büyük bir sevgiyle karşılayan çocukların hazırladıkları özel
gösteri ise duygu dolu anlar yaşattı. Gösterinin ardından kompleks içerisindeki LSV Dükkan’da çocuklar
için el emeği ürünler yapan annelerle bir araya gelen Çalık ve Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı
LÖSANTE Hastanesi oldu. Burada tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çalık,
“Ankara’daki LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi’ndeki her çocuk umuduma umut kattı. LÖSEV
desteklerinizi bekliyor” dedi.
Depremzede ailelerle bir araya geldiler
Kılıçdaroğlu ve Çalık program kapsamında ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzede
ailelerin kullanımına açılan ve 2 bine yakın insana yuva olan Araplar Aile Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.
Burada depremzedelerin taleplerine kulak veren Çalık, “Ankara Büyükşehir Belediyemizin deprem
bölgelerinden gelen vatandaşlarımızı ağırladığı Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde yurttaşlarımızla bir araya
geldik. Tüm sosyal donatıların olduğu bu merkez ailelerimize nefes olmuş. Bu güzel hizmet için Büyükşehir
Belediyemize ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. İşte tam da bu birlik ve beraberlik
ruhuyla bu zor günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı.
İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)