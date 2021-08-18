banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1461.57
ALTIN
487.33
DOLAR
8.4846
STERLİN
11.6836
EURO
9.9475
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla İftar Açtı 
Son Dakika
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla...
Bitkisel süt mü, hayvansal süt mü?
Bitkisel süt mü, hayvansal süt...
İstanbul Seçmeninin % 57 Si Erken Seçim İstiyor
Son Dakika
İstanbul Seçmeninin % 57 Si...
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık Çalışması
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık...

Çalık: ‘Burada Park Olur Mu?’ Denen Her Yere Park Yapıyoruz

Beylikdüzü Belediyesi, kentin dört bir yanına yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. İlçede çalışmaları eş zamanlı olarak devam eden 19 parka 3 yeni parkın daha eklendiğinin müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kentimize tasarım yönünden fark yaratacak birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları içinde bulunduran 22 yeni park daha kazandırıyoruz. ‘Burada park olur mu?’ denen her yerde park yapmaya devam ediyoruz ve yakında komşularımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:56
Çalık: ‘Burada Park Olur Mu?’ Denen Her Yere Park Yapıyoruz
banner171

Daha yeşil ve daha yaşanabilir Beylikdüzü için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beylikdüzü Belediyesi, kentin dört bir yanına yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. İlçede çalışmaları eş zamanlı olarak devam eden 19 parka 3 yeni parkın daha eklendiğinin müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıldönümünde 23 parkımızı çocuklarımıza armağan etmiştik. Şimdi ise kentimize tasarım yönünden fark yaratacak, birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları içinde bulunduran 22 yeni park daha kazandırıyoruz. ‘Burada park olur mu?’ denen her yerde park yapmaya devam ediyoruz ve yakında komşularımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Beylikdüzü’ne 22 yeni park

Çocukların güvenle koşup oynayacakları, yetişkinlerin ise keyifli vakit geçirecekleri park alanlarından 4 tanesinde ise çalışmalar İBB iş birliğiyle yürütülüyor. Parkların içerisinde; çocuk oyun alanları, amfiler, temalı bahçeler, etkinlik alanları, engelsiz oyun alanı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Adnan Kahveci Mahallesi’nde 6, Yakuplu Mahallesi’nde 5, Kavaklı Mahallesi'nde 4, Marmara Mahallesi’nde 3, Sahil, Barış, Büyükşehir ve Dereağzı Mahalleleri’nde ise birer adet olmak üzere yenilikçi ve modern tasarımıyla dikkat çekecek toplam yirmi iki yeni park alanı yakın zamanda Beylikdüzü’nde hayat bulacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı
Beylikdüzü Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı
Modern Çöp Konteynerleri Beylikdüzü'ne Çok Yakıştı
Modern Çöp Konteynerleri Beylikdüzü'ne Çok Yakıştı
Beylikdüzü Klasik Günleri Görkemli Gala Konseriyle Final Yapıyor
Beylikdüzü Klasik Günleri Görkemli Gala Konseriyle Final Yapıyor
Dünya Gençlik Günün'de Sahne Gençlerindi
Dünya Gençlik Günün'de Sahne Gençlerindi
Ünlü Piyanistler Beylikdüzü'nü Büyüledi
Ünlü Piyanistler Beylikdüzü'nü Büyüledi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169