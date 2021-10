ÇALIK: BU Yoldan Dönersek Namerdiz 

Yürüyüşün ardından sevilen sanatçı Tan Taşçı, sevenleriyle Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda bir araya gelerek şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada “Ata’mızın bize emaneti olan Cumhuriyeti yüceltmek için, umudumuzu bir an olsun kaybetmeden ilerleyeceğiz. Yolun yolumuzdur büyük Atatürk, şartlar her ne olursa olsun; yolundan dönersek namerdiz.” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, 28 Ekim Perşembe günü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bayram coşkusu, 29 Ekim Cuma günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 7. Beylikdüzü Resim Çalıştayı sergi açılışı ve Beylik Pazar Alanı’ndaki ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ ile devam etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın önderlik ettiği yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet için yürüyen 7’den 70’e her yaştan ve her kesimden vatandaş, 29 Ekim heyecanını hep birlikte yaşadı. Vatandaşlar, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’ndaki Tan Taşçı konseriyle Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Sergi açılışında yaptığı konuşmada Beylikdüzü’nde sanatla nefes almaya ve umut aşılamaya devam edeceklerini belirten Başkan Çalık, “Bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiğimiz Resim Çalıştayı’nı “Sanat bugüne nefes yarına umuttur” diyerek hayata geçirdik. Sanat bize her daim umut aşılar. Bu zorlu günlerde en çok ihtiyacımız olan şey umut.” dedi.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Cumhuriyetimiz var olsun”

Türkiye Cumhuriyeti’nde nefes alan ve kalbi atan her yurttaş için bugünün aslında çok kıymetli bir gün olduğunu belirten Başkan Çalık, “98 yıl önce bugün bu ülke için en önemli kazanımlarından biri Cumhuriyet ilan edildi. Sözde değil özde demokrasiyi tesis ederek geleceğe emin adımlarla yürümek, artık en önemli hedefimizdir. Bu uğurda mücadele vermekten asla vazgeçmeyeceğiz. Zorluklar karşısında asla pes etmeyeceğiz. Çocuklarımızın özgürce hayal kurduğu, hayallerini gerçekleştirebildiği, güven dolu bir geleceği inşa etmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Ata’mızın bize emaneti olan Cumhuriyeti yüceltmek için, umudumuzu bir an olsun kaybetmeden ilerleyeceğiz. Yolun yolumuzdur büyük Atatürk, şartlar her ne olursa olsun; yolundan dönersek namerdiz. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Bugün Cumhuriyet Bayramı, bugün günlerden sanat, bugün günlerden umut ve bugün günlerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özlem, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ve Cumhuriyetimiz var olsun.” şeklinde konuştu.

Tan Taşçı şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi



Coşkulu ve renkli anlara sahne olan yürüyüşün ardından, gecenin sonunda Türk pop müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı’nın etkinlik alanında verdiği ‘Cumhuriyet Konseri’nde İstanbullular, 98.yılın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Müzikseverlerle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Taşçı, Beylikdüzü’ne unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyen binlerce kişi de Taşçı’ya sık sık şarkılarında eşlik etti ve ellerinde getirdikleri Türk bayraklarıyla konser alanını bayram yerine çevirdi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da etkinlik alanına gelen, Cumhuriyete sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederek, sanatçı Tan Taşçı’ya çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)