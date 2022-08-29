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Çalık: Beylikdüzü'nde Daha Çok Sporcu Yetişsin, Daha Çok Spor Yapsın

Beylikdüzü Belediyesi 2022 Yaz Spor Okulları’nın kapanış ve madalya töreni, Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleşti.4 bin 450 öğrencinin katıldığı törende madalya heyecanı yaşayan minik sporcular unutulmaz bir gün geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51
Çalık: Beylikdüzü'nde Daha Çok Sporcu Yetişsin, Daha Çok Spor Yapsın
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Öğrencileri tebrik ederek heyecanlarına ortak olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak evlatlarımızın daha sağlıklı olmaları adına çaba gösteriyoruz. Yaz Spor Okulları ile çocuklarımız kendilerini keşfetsin istiyoruz. Onlara spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, bunun yanında fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Beylikdüzü’nde daha çok sporcu yetişsin, Beylikdüzü daha çok spor yapsın, daha sağlıklı olsun istiyoruz.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, yaz ayları boyunca 4 bin 450 öğrencinin eğitim aldığı Yaz Spor Okulları’nın kapanışı görkemli bir törenle yapıldı. Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleşen törende, 17 farklı tesiste 51 eğitmen tarafından basketboldan voleybola, çocuk zumbasından jimnastik ve masa tenisine kadar15 farklı branşta eğitim alan sporcularrenkli görüntüler oluşturdu.Madalya heyecanı yaşayan minik sporcuların unutulmaz bir gün geçirdiği kapanış törenine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Beylikdüzüspor Kulüp Başkanı Metin Aydın, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Çalık: Yarının şampiyonları sizlerin arasından çıkacak

Törende yaptığı konuşmada kursları başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaz Spor Okullarımızın 2022 yılı dönem kapanışında birlikte olmaktan ötürü çok mutluyum. Beylikdüzü Belediyesi olarak evlatlarımızın daha sağlıklı olmaları adına çaba göstermeye devam ediyoruz. Yaz Spor Okulları ile çocuklarımız kendilerini keşfetsin istiyoruz. Onlara spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, bunun yanında fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor veBeylikdüzü’nde daha çok sporcu yetişsin, Beylikdüzü daha çok spor yapsın, daha sağlıklı olsun istiyoruz.Pandemi koşullarından bunalan çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri için spor okullarımız bir nebze nefes olsun istedik. Ama nefes olurken bir yandan da ülkemizin sporcu adaylarını da yakalamak istiyoruz. Yarının şampiyonları sizlerin arasından çıkacak. Büyük bir gayretle kursları tamamlayan öğrencilerimize, sizlere teşekkür ediyor ve hepinizi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Verdiğimiz sözleri ve projeleri bir bir hayata geçiriyoruz

30 Ağustos Zaferinin 100. yılında Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi veYüzme Havuzunu açacaklarını müjdeleyen Başkan Çalık, “Göreve başladığım günden bu yana çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili yaptığımız her iş beni çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı.Tüm gençlerimiz, bütün çocuklarımız imkanlara daha fazla erişebilsin diye verdiğimiz sözleri,projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi veYüzme Havuzumuzu açıyoruz. Akabinde Kavaklı Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi inşaatını da hızlıca bitiriyor ve yıl sonuna kadar açıyor olacağız.Ayrıca Yakuplu'da inşaatını bitirmek üzere olduğumuz Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’ni de bu yılın sonunda açıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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