Çalık : Beslenme Saati Bir Sosyal Adalet Projesidir

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun eşit şartlarda ve sağlıklı beslenebilmesi için hayata geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulamasında ikinci dönem başladı. Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ilkokul çağındaki toplam bin 75 öğrencinin beslenme çantası, her gün Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanacak. Belediyenin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları ebeveynler, on mahallede oluşturulan dağıtım noktalarından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştıracak. Beslenme Saati uygulamasının, yerelin imkanlarıyla yapılmış bir sosyal adalet projesi olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde hiçbir çocuğumuzun ne okulda aç olmasını ne de akşam saatinde yatağa aç girmesini istemiyoruz. Bu aslında çocuklara borçlu olduğumuz ahlaki bir görev.Umarım bu uygulama yaygınlaşır ve devlet projesi haline gelir.” şeklinde konuştu.