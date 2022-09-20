Çalık : Beslenme Saati Bir Sosyal Adalet Projesidir

Beylikdüzü Belediyesi’nin, ilköğretim çağındaki çocuklar arasındaki gıdaya erişim eşitsizliğini ortadan kaldırılmak ve bu eşitsizliğin neden olduğu psikolojik baskıyla mücadele etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulamasında ikinci dönem başladı. Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına, yeni dönemde de beslenme çantası desteği verilecek. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve 14 Şubat- 6 Haziran tarihleri arasındaki ilk döneminde 963 öğrenciye ulaşan uygulamanın ikinci döneminde ise bin 75 çocuğun beslenme çantası belediye tarafından hazırlanacak. Diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınarak Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan beslenme çantalarının içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel ihtiyaçlar yer alacak. Ebeveynler, üzerinde Belediye’nin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları, on mahallede oluşturulan dağıtım noktalarından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştıracak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner







“Bin 75 evladımızın beslenme çantasını hazırlayacağız”

‘Beslenme Saati’ uygulamasının ikinci dönemine ilişkin detayları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ekonomik krizin iyice şiddetlenmesiyle çocukların yeterli beslenemediğini, ailelerin çocukların beslenme çantasına bir sandviç koyacak gücü bile olamadığını, hatta bu yüzden kimi çocukların eğitimden koptuğunu gördük. Beylikdüzü’nde hiçbir çocuğumuzun ne okulda aç olmasını ne de akşam saatinde yatağa aç girmesini istemiyoruz. Bu aslında çocuklara borçlu olduğumuz ahlaki bir görev. Bu sebeple ‘Beslenme Saati’ projesini hayata geçirdik.İlk dönem 963 çocuğa ulaştığımız projenin ikinci döneminde bin 75 evladımızın beslenme çantasını hazırlayacağız. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu projede hiçbir zaman daha çok çocuğa ulaşmak gibi bir hedefimiz olmadı. Dilerim,her aile kendi evladına yetebilecek bir ekonomik düzeyi sağlar. Bu proje, yerelin imkanlarıyla yapılmış bir sosyal adalet projesidir. Umarım bu uygulama yaygınlaşır ve devlet projesi haline gelir. Bir an önce gerekli adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Hakettiği değeri çocuklarımıza vermemiz lazım. Bir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz, yoksunluk hiç olamaz. Yerel yöneticiler olarak gücümüz yettiği kadar destek olmaya gayret etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



