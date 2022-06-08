Çalık: Barış, Güven Ve Huzur Ortamını Oluşturmak Zorundayız

Beylikdüzü Belediyesi, Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında yapıldı. Haziran ayı içerisinde bulunan önemli günlere değinen Başkan Çalık konuşmasına, Mayıs ayında şehit olan askerleri anarak başladı. Şehit düşen askerlerin isimlerini tek tek okuyan Başkan Çalık, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ulusa baş sağlığı diledi. 14 Haziran Jandarma’nın kuruluş yıldönümü, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ve 19 Haziran Babalar Günü gibi birçok özel günle ilgili temennilerini de ileten Başkan Çalık konuşmasının devamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezayı eleştirdi.

“Adaletin olmadığı yerde herkes kendi adalet düzenini kurmaya çalışır”

Başkan Çalık, “Halkımızın adalete susamışlığı varken mahkemelerin adil yargılama ve karar süreçlerinin siyasi amaçlarla etki altına alınması kabul edilebilir bir süreç değildir. Geçtiğimiz ay 8 sene önce attığı bir tweet nedeniyle önce il başkanımız yargılandı, hüküm verildi. Ardından 16 milyon İstanbullunun seçmiş olduğu İBB Başkanı Sayın İmamoğlu’nun yargılanması, yine genel başkanımıza yapılan menfur saldırının görülen mahkemesinde azmettiriciler adeta cezasız kaldılar. Bunları diğer tüm adaletsizliklerden ayrı düşünmek mümkün değil. Halkımızın, adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemediğini hepimiz görüyoruz. Çünkü adaletin olmadığı yerde herkes kendi adalet düzenini kurmaya çalışır. Barış, güven ve huzur ortamını oluşturmak zorundayız. Biz azimle çalışmaya devam edeceğiz. Asla umutlarımızı kaybetmeyeceğiz” diye konuştu.

“İki vazgeçilmezim var, Toprak ve Bayrak”

Siyaset yapma amacının herkese eşit hizmet götürmek olduğunu söyleyen Başkan Çalık, “Hepimiz ne için siyaset yapıyoruz? Bu vatan için bu millet için, bayrak için, topraklar için, geleceğimiz için çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlar için. Benim iki vazgeçilmezim var. Bir tanesi üzerine bastığımız toprak bir tanesi o toprağı vatan yapan bayrak. Gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.

“Halkın iradesinin galip geldiği bir gün”

23 Haziran seçimlerinin 3. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Başkan Çalık, “23 Haziran, 16 milyon İstanbullunun demokrasiye sahip çıktığı bir gün. Halkın iradesinin galip geldiği bir gün. Ekrem İmamoğlu önderliğinde ilk günkü heyecan ve kararlılıkla 16 milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha komşularımıza duyurmuş olalım.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık, 23 Haziran seçimleriyle İBB Başkanlığını 2. kez kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Smart Küp Projesi’nde gençlere insan hakları eğitimi

Haziran ayında yapılacak olan çalışmalara da değinen Başkan Çalık, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve İsveç Enstütüsü ile iş birliği içinde yürütülen Beylikdüzü Smart’ta Küp projesindeki ilerlemelere değindi. 2014’ten bu yana Avrupa ve Amerika’da 2022 yılında ise Türkiye ve Sırbistan’da devam eden çalışmalar kapsamında, gençlere insan hakları eğitimlerinin verildiğini ifade eden Başkan Çalık,

“Gençlerimiz bu haklardan özellikle ikisine, ifade özgürlüğü ve eşitliğe odaklanmaya karar verdiler. 4 Haziran’da ise gençlerin bu haklara dair fikirlerinden yola çıkarak ürettikleri afiş, heykel ve resimleri Yaşam Vadisi’nde sergiledik” diye konuştu.

Saha Çözüm Hareketi’nden Sanayi Çözüm Hareketi’ne

2021 yılında başlatılan “Saha Çözüm Hareketi” kapsamında, ilçedeki tüm hanelerin ve esnafın kapısını çalarak, sorun, talep ve önerilere kulak verdiklerini söyleyen Başkan Çalık, “26 Mayıs’ta bu kez Saha Çözüm Hareketi’ndeki yöntem ve yaklaşımla Sanayi Çözüm Hareketi’ni başlattık. Şimdi de Beylikdüzü’ndeki sanayi kuruluşlarına uzanıyoruz. Yaklaşık 100 sanayi kuruluşu ziyaret edilmiş durumda. Bu sanayi kuruluşlarına kulak vermeye devam edeceğiz. Bu kent için üreten, üretmeye devam eden kişilerle iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)