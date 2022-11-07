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Çalık: Azimle Çalışmaya Devam Edeceğiz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımı devam projeleri yerinde inceledi. Tüm gün sahada olan ve kreşten spor tesisine kadar pek çok projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde yaşam kalitesini her geçen gün biraz daha artırmak ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak için çıktığımız yolda azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Kasım 2022 Pazartesi 11:56
Çalık: Azimle Çalışmaya Devam Edeceğiz
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Tüm gün sahada olan Başkan Çalık’ın ilk durağı Kavaklı Mahallesi’ndeki kreş projesi oldu. Çalık, saha gezisinin devamında ise 3 Köy 3 Meydan projesinin Kavaklı ayağındaki çalışmaların yanı sıra Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk Bakımevi, Kavaklı Anne ve Çocuk Merkezi, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan cami ve kreşin de son durumu hakkında bilgi aldı. Çalık, saha gezisi sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek fikir ve önerilerini dinledi. Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerini de ziyaret eden ve büyük ilgi ilekarşılanan Çalık, “Gürpınar Mahallemizde tam donanımlı bir Engelsiz Yaşam Merkezi’ni sizler için hazırlıyoruz. Bu merkezi hızla tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kavaklı Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’nde büyük ilerleme kaydedildi

Başkan Çalık saha gezisi kapsamında, ocak ayında temeli atılan ve 3 bin metrekare alana sahip Kavaklı Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’ni de ziyaret etti.  Çalık, “Atanamadığı için çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybeden Fedai öğretmenin adını yaşatacağımız tesisin çalışmalarında büyük ilerleme kaydettik. Basketbol ve voleybol sahaları bulunan, fitness ve pilates stüdyolarıyla tam donanımlı bu tesisi çok yakında kentimize kazandıracağız. Beylikdüzü’nde yaşam kalitesini her geçen gün biraz daha artırmak ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak için çıktığımız yolda azimle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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