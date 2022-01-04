Çalık: 2021’de attığımız adımlar yeni yıla da nefes Olacak

Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. 2022 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2021 yılında şehit olan askerleri rahmet, minnet ve şükranla andı. Konuşması

sırasında gündemdeki konulara ve 7 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan 34 tesise de değinen Çalık ayrıca

2021 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve 2022 yılında gerçekleşecek projeler ile

çalışmaları paylaştı. Meclis grup sözcülerinin gündem dışı söz alarak Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek

önemli günlere değindiği oturumda ayrıca; Nuri Aslan, Zeynel Abidin Yener, Nejla Kotil Saruhan, Rukiye

Doğruyol ve Dilaver Arvas Denetim Komisyonuna seçildi.

“Zor günleri omuz omuza atlatacağız”

Açılış konuşmasında belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürerek, vatandaşların acil ihtiyaçlarına

yönelik çözümler geliştirdiklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “2021

kolay bir yıl olmadı. Pandemiyle mücadelemiz sürerken, ekonomik krizin yarattığı yıkıma karşı bir

mücadele içine girdik. Aynı anda birkaç cephede birden mücadele veriyoruz. Ama yaşadığımız sıkıntılar

bizi 2021 yılında yıldırmadı, halkımız için var gücümüzle çalıştık. Belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan

sürdürürken, komşularımızın acil ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdik, ilçemizdeki dayanışma ağını

güçlendirdik. Biliyoruz ki bu yıl da kolay bir yıl olmayacak, kara kış şartları devam ediyor. Ama 2021’de

attığımız adımlar yeni yıla da nefes olacak. Tedbirliyiz, umutluyuz. Hiç kuşkum yok ki, bu zor günleri hep

birlikte, omuz omuza atlatacağız.” dedi.

34 tesisin açılışı gerçekleşecek

7 Ocak Cuma günü Beylikdüzü için kritik öneme sahip 34 tesisin temel atma ve açılış törenlerinin

gerçekleşeceğini dile getiren Başkan Çalık, “2022 yılına büyük bir atılımla başlıyoruz. 7 Ocak’ta

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceğimiz törenimizde,

5 kreşin temelini atarken 20 yeni parkımızı da vatandaşların hizmetine açacağız. Mevlana Camii Kur’an

Kursu, Taziye Evi ve Müftülük Binası ile Gürpınar’daki Polis Merkezi Amirliği binasının açılışını da yine

aynı gün gerçekleştireceğiz. Afete hazırlık çalışmalarımız kapsamında da, üçüncü afet merkezimizi

açıyoruz. Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezimize taşıdığımız aşevimize Beylikdüzü

Mutfak ismini verdik. Bunun da açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine kazandıracağız. Ayrıca

Türkiye’ye örnek olacağını düşündüğümüz “Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Çözüm Projesi” ile de kağıt

toplayıcılarının sorunlarına insan odaklı bir çözüm üretmeye gayret ettik. Bu proje ile bir yandan işçilerin

haklarını korurken, diğer yandan toplanan atıkların kayıt altına alınarak belgelendirilmesini sağlayacağız.

Gerçekleştirmekte olduğumuz bu büyük atılımın ilçemizdeki yaşam kalitesini artıracağına, halkımızın huzur

ve refahına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İstanbul’a nefes olma hedefimizi hayatın

her alanında uygulayacak proje ve çözümlerimizi sürdüreceğiz. Bu çalışmaların kentimize hayırlı uğurlu

olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin ise 6 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da yapılması

kararlaştırıldı.