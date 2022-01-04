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Çalık: 2021’de attığımız adımlar yeni yıla da nefes Olacak

Beylikdüzü Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Yeni yılın tüm ülke ve millet adına sağlıklı bir yıl olmasını dileyerek 2022 yılının ilk meclis toplantısını açan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biliyoruz ki bu yıl da kolay bir yıl olmayacak, kara kış şartları devam ediyor. Ama 2021’de attığımız adımlar yeni yıla da nefes olacak. 2022 yılına da büyük bir atılımla başlıyoruz. 7 Ocak Cuma günü, Beylikdüzü için kritik öneme sahip 34 tesisin temel atma ve açılış törenini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 09:02
Çalık: 2021’de attığımız adımlar yeni yıla da nefes Olacak
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Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. 2022 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2021 yılında şehit olan askerleri rahmet, minnet ve şükranla andı. Konuşması
sırasında gündemdeki konulara ve 7 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan 34 tesise de değinen Çalık ayrıca
2021 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve 2022 yılında gerçekleşecek projeler ile
çalışmaları paylaştı. Meclis grup sözcülerinin gündem dışı söz alarak Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek
önemli günlere değindiği oturumda ayrıca; Nuri Aslan, Zeynel Abidin Yener, Nejla Kotil Saruhan, Rukiye
Doğruyol ve Dilaver Arvas Denetim Komisyonuna seçildi.

“Zor günleri omuz omuza atlatacağız”
Açılış konuşmasında belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürerek, vatandaşların acil ihtiyaçlarına
yönelik çözümler geliştirdiklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “2021
kolay bir yıl olmadı. Pandemiyle mücadelemiz sürerken, ekonomik krizin yarattığı yıkıma karşı bir
mücadele içine girdik. Aynı anda birkaç cephede birden mücadele veriyoruz. Ama yaşadığımız sıkıntılar
bizi 2021 yılında yıldırmadı, halkımız için var gücümüzle çalıştık. Belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan
sürdürürken, komşularımızın acil ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdik, ilçemizdeki dayanışma ağını
güçlendirdik. Biliyoruz ki bu yıl da kolay bir yıl olmayacak, kara kış şartları devam ediyor. Ama 2021’de
attığımız adımlar yeni yıla da nefes olacak. Tedbirliyiz, umutluyuz. Hiç kuşkum yok ki, bu zor günleri hep
birlikte, omuz omuza atlatacağız.” dedi.
34 tesisin açılışı gerçekleşecek
7 Ocak Cuma günü Beylikdüzü için kritik öneme sahip 34 tesisin temel atma ve açılış törenlerinin
gerçekleşeceğini dile getiren Başkan Çalık, “2022 yılına büyük bir atılımla başlıyoruz. 7 Ocak’ta
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceğimiz törenimizde,
5 kreşin temelini atarken 20 yeni parkımızı da vatandaşların hizmetine açacağız. Mevlana Camii Kur’an
Kursu, Taziye Evi ve Müftülük Binası ile Gürpınar’daki Polis Merkezi Amirliği binasının açılışını da yine
aynı gün gerçekleştireceğiz. Afete hazırlık çalışmalarımız kapsamında da, üçüncü afet merkezimizi
açıyoruz. Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezimize taşıdığımız aşevimize Beylikdüzü
Mutfak ismini verdik. Bunun da açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine kazandıracağız. Ayrıca
Türkiye’ye örnek olacağını düşündüğümüz “Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Çözüm Projesi” ile de kağıt
toplayıcılarının sorunlarına insan odaklı bir çözüm üretmeye gayret ettik. Bu proje ile bir yandan işçilerin
haklarını korurken, diğer yandan toplanan atıkların kayıt altına alınarak belgelendirilmesini sağlayacağız.
Gerçekleştirmekte olduğumuz bu büyük atılımın ilçemizdeki yaşam kalitesini artıracağına, halkımızın huzur
ve refahına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İstanbul’a nefes olma hedefimizi hayatın
her alanında uygulayacak proje ve çözümlerimizi sürdüreceğiz. Bu çalışmaların kentimize hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.
Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin ise 6 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da yapılması
kararlaştırıldı.

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