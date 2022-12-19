Budama ve Agaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

İlçeye bir yandan yeni yeşil alanlar kazandırırken bir yandan da mevcut yeşil alanların bakımınısağlayan Beylikdüzü Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte budama çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar, hem ağaçların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gelişmesini hem de olumsuz hava koşullarında kırılan dalların çevreye zarar vermesini engellemeyi amaçlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Tüm çalışmalar kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor

Budamanın yanı sıra ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Mustafa Kemal Caddesi, Kavaklı Caddesi, Avrasya Caddesi ve Hasan Tahsin Caddesi olmak üzere şimdiye kadar toplamda 262 ağaç dikildi. Tüm çalışmaları kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi, “Ağaçların ömrünü uzatıp sağlıklı olmasını sağlamak ve olabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm parklar, yeşil alanlar ve yol kenarlarındaki ağaçlarda budama çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kent estetiğine ve iklim koşullarına uygun olarak yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımız da ekiplerimizce devam ediyor.” şeklinde konuştu.