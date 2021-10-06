Bornova Belediyesi’nden Beylikdüzü’ne Ziyaret 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve beraberindeki heyeti Beylikdüzü’nde ağırladı. Ziyaret kapsamında ilk olarak, Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’ye örnek olan projelerden biri olan Yaşam Vadisi’ni gezen heyet, Yaşam Bahçesi ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak teknik bilgiler aldı. Yaşam Vadisi’nde vatandaşla da bir araya gelerek sohbet etmeyi ihmal etmeyen başkanlar, talep ve görüşlere kulak verdi. Keyifli geçen ziyaret, Yaşam Vadisi 2.etap ile 3.etap kesişiminde yapımına başlanan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Su Park Müzesi ile devam etti. Başkan Çalık, “Yaklaşık 3 bin m2’lik alanda hayata geçireceğimiz projeyle toplumda su bilincini oluşturmayı ve susuzluğa dikkat çekmeyi hedefliyoruz” diyerek projenin detaylarını aktardı.

Başkanlar fikir alışverişinde bulundu

Günün devamında Yaşam Bahçesi’nde de incelemelerde bulunan Başkan İduğ, Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü uygulama ve çalışmaları paylaştı. Başkanların karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu ziyaretin son durağı ise Beylikdüzü Belediyesi’nin marka projelerinden biri olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Kütüphane, galeri ve sahne gibi çeşitli fonksiyonları içerisinde barındıran merkezi oldukça beğendiğini kaydeden Başkan İduğ, “Beylikdüzü'nün çalışkan ve üretken Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Hayata geçirdiği projelerini yerinde dinledik. Nazik ev sahipliği için Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)