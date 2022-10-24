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Beyliküzü’nde Anne Destek Programı Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi, 3- 6 yaş arasında çocuğu olan anneleri desteklemek için Anne Destek Programı’nı başlatıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle 28 Ekim Cuma günü başlayacak olan eğitim programı,her hafta cuma günü gerçekleşecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 09:44
Beyliküzü’nde Anne Destek Programı Başlıyor
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Beylikdüzü Belediyesi,  Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV) iş birliğiyle 3- 6 yaş arasında çocuğu olan anneleri desteklemek için Anne Destek Programı’nı başlatıyor. Program öncesinde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılarak kadınları yalnız bırakmayan Zehra Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şeyma Yemişli, onlarla sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.Yoğun ilgi gören toplantıdaki AÇEV eğitmenlerinin yaptığı sunumda, Anne Destek Programı’nın içeriği, süresi, beklentiler ve katılım sağlayacak olan kadınların sorularına yanıtlar verildi. 28 Ekim Cuma günü başlayacak olan eğitimler kapsamında oturumlar her hafta cuma günü saat 12.00’da gerçekleşecek. Programa katılacak kadınlar için mahallelerden düzenli servis hizmeti de sağlanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

“Burada olmanız bizim için çok kıymetli”

Programa katılan kadınlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür eden Zehra Çalık, “Burada olmanız bizim için çok kıymetli. Siz bu programa gelerek iyi bir başlangıç yaptınız. Çevrenizde de programa katılmak isteyenler olabilir. Onları da davet edebilirsiniz. Her hafta ayrı bir konu işlenecek ve eğitimler olacak. Herkesin bu eğitimden faydalanmasını istiyoruz.” diye konuştu. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan ise, “Programın içinde sadece anneler değil babalar da olacak. Katılımcıların eşlerini de dahil etme noktasında gayret göstereceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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