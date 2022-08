Beylikdüzü’nün Sel Kabusu Bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, Beylikdüzü’nde yıllardır yaşanan su baskınlarını sona erdirecek atıksu, yağmursuyu ve dere ıslahı yatırımlarını tamamladı. Beylikdüzü’nün tamamı ile Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin bir kısmını ilgilendiren projenin tamamlanması nedeniyle, Barış Mahallesi’nde “150 Günde 150 Proje Maratonu” kapsamında tören düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP milletvekili Sibel Özdemir, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Çevre kirliliğinin önüne geçildi”

Törenin açılış konuşmasını yapan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, “Haziran 2019 itibariyle idaremizce bölgede 45 kilometre atıksu, 20 kilometre yağmursuyu kanalı ile 5 km dere ıslahı imalatı tamamlandı. Beylikdüzü ilçesinin çözülemeyen ve kronik hale gelmiş Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Enver Adakan Caddesi, Liman Yolu Caddesi, Osman Gazi Caddesi, Demokrasi Caddesi gibi ana arterler ve diğer sokaklarında atıksu ve yağmursuyu ayrımı yapılarak su baskınları önlendi.Çalışmaların devamında da Marmara Denizi’ne akan atıksular engellenerek Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlandı. Ayrıca ilçenin önemli derelerinden olan Kavaklıdere ile Çukur Bostan derelerinde dere ıslahları tamamlandı. Böylece bölgede yaşanan su baskınlarının ve atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçildi.” diye konuştu.

“İBB artık 16 milyon İstanbullunun sesine kulak veren demokratik bir yapıya sahip olmuştur”

Törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin iş birliği yapmasının elzem hale geldiğini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ortak akla inanan, ayrımcılık yapmayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bugün sadece nitelikli hizmet sunmakla kalmayıp ilçeler arasında ayrım gözetmeden yatırım yapan bir kurum haline gelmiştir. İstanbul’da farklı siyasi tercihlerden dolayı cezalandırma dönemi sona ermiştir. İBB artık 16 milyon İstanbullunun sesine kulak veren demokratik bir yapıya sahip olmuştur. Yeni dönemde diğer ilçelerde olduğu gibi burada yaşayan vatandaşlarımız da İBB’nin kayda değer ve insanımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerini almaya başlamıştır. Her ne kadar ülke şartları, ekonomik koşullar bizleri zorlasa da bir tek günümüzü boşa harcamadan çalışarak, üreterek ilerleyemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dönüşen ihtiyaçları karşılamak üzere yeni fiziki imkanlar kazandırmak da boynumuzun borcu”

İBB ve Beylikdüzü Belediyelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Çalık, “İhtiyaç sahibi komşularımızın devletimizin şefkatli eline en fazla ihtiyaç duyduğu dönemden geçiyoruz. İBB ile ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dönüşen ihtiyaçları karşılamak üzere yeni fiziki imkanlar kazandırmak da bizim boynumuzun borcu. Beylikdüzü’nde İBB ile birlikte kentimize çok önemli merkezleri kazandırmaya devam edeceğiz. 2014 yılından itibaren Beylikdüzü’nde kurduğumuz hayalleri, planları bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Yakuplu’da kültür merkezi hayali kurmuştuk, bitirmek üzereyiz. Gürpınar Mahallemizde kentsel dönüşüm yapmak istiyorduk, her türlü zorluğa rağmen KİPTAŞ ile şu an yapıyoruz. Her mahallemizde erişimi rahatlatan projeleri üretmiştik. Şimdi ulaşım yatırımlarını tek tek hayata geçiyoruz. Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde kararlı duruş gösteren, bu kentin evladı başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, tüm çalışma arkadaşlarımıza, Beylikdüzü kenti adına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. Başkan Çalık konuşmasını, “Vatandaşlarımızın kendi kendine yetemediği bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi olarak kaynaklarımızı verimli kullanıp, icraat odaklı çalışmaya, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye, sorunları çözmeye devam edeceğiz.” sözleriyle tamamladı.

“Altyapı hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor”

Belediyecilikte bazı hizmetlerin “görünmez” olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu ise, altyapı çalışmalarının bu kapsamda olduğunu kaydetti. “Bir de bazı hizmetler vardır; gösterilmez” diyen İmamoğlu, “Yardımlaşmanın hizmet alanı gibi. Orada hassas davranırsınız. Biz, tabii ki o gösterilmez olan, gösterilmemesi gereken hizmetleri, artırarak, yine göstermeden yapmaya devam edeceğiz. Ama altyapı hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Neyin nasıl ihmal edildiğini ve bu ihmalin karşılığında vatandaşlarımızın nasıl sorunlarla karşılaştığını, hangi kronik problemlerin onların önünde ciddi bir problem olarak büyüdüğünü; bazen sel, bazen su baskını, bazen öyle pozisyonlar var ki can alan, insanların hayatına mal olan bu ortamların düzeltilmesi hususunda özenli bir çalışmayı yürüttük. Bunu anlatmamız ve göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“39 ilçe belediye başkanımızla sağlıklı diyalog kurduk”

Ev, iş ve siyaset yaşamının son 32 yılının Beylikdüzü’nde geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, “Geçmiş zamandan bugüne burada yerin üstü kadar yerin altını da iyi bilirim. Dolayısıyla o altyapı eksikliğinin bizi nasıl zora soktuğunu, o hizmetlerin giderilmesi noktasında işlerin nasıl yavaş yürüdüğünün farkındayım. Bugün, neredeyse 70 kilometreye yakın atık suyu ve yağmur suyu yatırımlarıyla gerçekten çok özel bir noktaya geldiğimizi de görmekteyim” dedi.Yağışlı havalarda sel ve su taşkınlarına sebep olan eski alt yapı sisteminin tamamen yenilendiği projeye 2019 Haziran’dan itibaren 880 milyon lira harcandı. Yatırımların toplamı, devam eden projeler sonunda 1.6 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA