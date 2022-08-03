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Beylikdüzü’nün Kaldırımları Yenileniyır

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki kaldırımlara kimlik kazandırıyor. Yapılan bu çalışmayla Beylikdüzü’nde aynı zamanda güvenli bir yaya altyapısının da inşa edildiğini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Amacımız, vatandaşlarımızın kentin her yerine engelsiz erişimini sağlamak.Beylikdüzümüzün her kaldırımının, vatandaşımızın konforlu şekilde kullanmasına olanak sağlayacak hale gelmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00
Beylikdüzü’nün Kaldırımları Yenileniyır
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Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki kaldırımlara kimlik kazandırmak amacıyla hummalı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilk olarak; altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda, kaldırımları, vatandaşların daha konforlu bir şekilde kullanması amacıyla teknik görevlilerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve teknik kadrosuyla birlikte Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, inşaat çalışmaları sırasında kaldırımlara zarar verildiğini tespit ederek inşaat sahiplerine de uyarılarda bulundu.

“Bir kentin kaldırımları medeniyet ölçüsüdür”

BASIN BÜLTENİ- BEYLİKDÜZÜ’NDE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR.docx

Yapılan çalışmayla Beylikdüzü’nde aynı zamanda güvenli bir yaya altyapısının inşa edildiğini dile getiren Başkan Çalık, “Amacımız, vatandaşlarımızın kentin her yerine engelsiz erişimini sağlamak. İnşaat yapan firmaların ve altyapı çalışmalarında görev alan arkadaşlarımızın sürecin içinde yer alacağı ve Beylikdüzümüzün her kaldırımının vatandaşımızın konforlu şekilde kullanmasına olanak sağlayacak hale gelmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde kaldırımlarda çok ciddi bir sağlıklaştırmaya gideceğiz. Bir kentin kaldırımları medeniyet ölçüsüdür.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 03.08.2022 18:08
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