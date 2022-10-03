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Beylikdüzü’nün Hava Kalitesi Kontrol Altında

Beylikdüzü Belediyesi, havadaki görünmez olan katı partikülleri ve hava kirleticileri ölçmek amacıyla Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nu ilçeye kazandırdı. İBB işbirliğiyle 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde konumlandırılan ve düzenli olarak ölçümler yapan istasyon ile iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olabilecek tüm olumsuzluklar anında raporlanacak. Vatandaşlar da ilçenin hava kalitesini, İBB Hava Kalitesi İzleme Platformu üzerinden takip edebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 09:28
Beylikdüzü’nün Hava Kalitesi Kontrol Altında
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Hava kalitesinin iyileştirilmesinisağlamak için pek çok çalışma yürüten Beylikdüzü Belediyesi, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nu ilçeye kazandırdı.İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nınkatkılarıylaDereağzı Mahallesi’ndeki 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde konumlandırılan istasyon, havadaki görünmez olan katı partikülleri ve hava kirleticilerinin düzenli olarak ölçümlerini yapacak. Güncel ölçümlerin yapılması sonucu belediye tarafından,iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olabilecek tüm olumsuzluklar anında raporlanacak. İlçenin hava kalitesi, İBB Hava Kalitesi İzleme Platformu üzerinden her gün anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, havakalitesi.ibb.gov.tr sayfasındaki ‘izleme ağımız’ başlığı altındaBeylikdüzü’nü seçerek ilçenin hava kalitesi indeksi ile birlikte haftalık veyıllık analizlerine de ulaşabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

“Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını halkın bilgisine sunuyoruz”

Beylikdüzü’nde hava kalitesinin iyileştirilmesi içinönemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Havası temiz bir Beylikdüzüiçin birçok adım atıyoruz. Bu konuda ilgili müdürlüklerimiz ilçe genelinde gerekli tüm denetim ve ölçümleri düzenli olarak sürdürüyor. Hava kalitesini artırma noktasında yeşil alanların da önemli bir yere sahip olduğunu biliyor ve yeşil alanları her geçen gün artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize toplamda 728 bin metrekare yeşil alan ve68 yeni park kazandırdık. Ayrıca hava kirliliğini azaltacak ulaşım araçlarından biri olan bisikletler için yeni yollarının yapımına devam ediyoruz. Bir yandan da hava kirliliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına personellerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. Son olarak, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nu iBB iş birliğiyle Beylikdüzü’ne kazandırdık. Böylece ilçemiz içerisinde soluduğumuz havanın görünmez özelliklerini görünür kılıyor ve bu bilinçle hava kalitesi ölçüm sonuçlarını halkın bilgisine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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