Beylikdüzü’nde Zabıta Ekip Market Denetimi

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerde; gramaj, tüketim tarihi ve hijyen denetimi yapıldı. Düzenli olarak denetimlerin gerçekleştiği market ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarını da hatırlatan zabıta ekipleri, markette bulunan müşteri ve çalışanları ise konuyla ilgili bilgilendirdi. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapılan denetimlerde, reyondaki fiyat etiketleri de incelenerek son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü yapıldı.

“Denetimler belirli periyodlarla devam edecek”

Beylikdüzü genelinde belirli periyodlarla denetimlerin gerçekleştiğini belirten Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürü Atila Uysal, “Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Ayrıca ekiplerimiz ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uygunluğu konusunda da uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)









