Beylikdüzü’nde Ücretsiz Yoga Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçe halkınaücretsiz olarak yoga eğitimleri verilmeye başlandı. İlçenin farklı merkezlerinde gerçekleşecek ‘Yoga’ya Başlangıç ve Tanışma’ konulu seminerle vatandaşlar günün yorgunluğunu atarak, sağlıklı bir yaşam için yeni bir adım atıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kayıtlar kontenjanla sınırlı

Yoga eğitmeni Buket Öz eşliğinde düzenlenecek eğitimler; 01 ve 03 Kasım tarihlerinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 15 ve 17 Kasım tarihlerinde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve 29 Kasım ile 01 Aralık tarihlerinde ise Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu eğitimlerde vatandaşlar uygulamalı olarak yoga yapma imkânına sahip olacak.