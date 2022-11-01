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Beylikdüzü’nde Ücretsiz Yoga Eğitimi

BeylikdüzüBelediyesi ilçe halkının ücretsiz olarak faydalanabileceği yoga eğitimlerini başlattı.İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek ‘Yoga’ya Başlangıç ve Tanışma’ konulu seminerlerde vatandaşlar uygulamalı yoga eğitiminin yanı sıra yogayı tanıma, anlama ve deneyimle imkânına da sahip olacaklar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 17:02
Beylikdüzü’nde Ücretsiz Yoga Eğitimi
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçe halkınaücretsiz olarak yoga eğitimleri verilmeye başlandı. İlçenin farklı merkezlerinde gerçekleşecek ‘Yoga’ya Başlangıç ve Tanışma’ konulu seminerle vatandaşlar günün yorgunluğunu atarak, sağlıklı bir yaşam için yeni bir adım atıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kayıtlar kontenjanla sınırlı

Yoga eğitmeni Buket Öz eşliğinde düzenlenecek eğitimler; 01 ve 03 Kasım tarihlerinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 15 ve 17 Kasım tarihlerinde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve 29 Kasım ile 01 Aralık tarihlerinde ise Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu eğitimlerde vatandaşlar uygulamalı olarak yoga yapma imkânına sahip olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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