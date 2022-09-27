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Beylikdüzü’nde Şimdi Spor Zamanı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçe halkını spora teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek için düzenlediği Yetişkin Spor Kursları’ndagüz dönemikayıtları başladı. Her yıl büyük ilgi gören ve sporseverleri bir araya getiren kurslar için son kayıt tarihi 4 Ekim.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 16:06
Beylikdüzü’nde Şimdi Spor Zamanı
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Beylikdüzü BelediyesiGençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yetişkin Spor Kursları’nıngüz dönemi kayıtları başladı. İlçe halkını spora teşvik etmek amacıyla hizmet veren kurslarda vatandaşlar; pilates, aerobik, fitness ve yüzme olmak üzere 4 farklı branşa katılım sağlama imkanı bulacak. Kurslar; Beylicium AVM, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Gürpınar Aşık Veysel Yüzme Havuzu ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Kayıtlar için son tarih 4 Ekim

Güz dönemini sporla geçirmek isteyenler, belediyenin www.beylikduzu.istanbul internet sitesi üzerinden ön kayıt yaptırabilecek. Vatandaşların asil kayıtları ise Beylikdüzü Belediye vezneleri ve belediyenin internet sitesi üzerinden ücret ödemeleriyle tamamlanacak. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek olan kayıtların ardından kurslar, 10 Ekim tarihinde başlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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