Beylikdüzü’nde Şimdi Spor Zamanı

Beylikdüzü BelediyesiGençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yetişkin Spor Kursları’nıngüz dönemi kayıtları başladı. İlçe halkını spora teşvik etmek amacıyla hizmet veren kurslarda vatandaşlar; pilates, aerobik, fitness ve yüzme olmak üzere 4 farklı branşa katılım sağlama imkanı bulacak. Kurslar; Beylicium AVM, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Gürpınar Aşık Veysel Yüzme Havuzu ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Kayıtlar için son tarih 4 Ekim

Güz dönemini sporla geçirmek isteyenler, belediyenin www.beylikduzu.istanbul internet sitesi üzerinden ön kayıt yaptırabilecek. Vatandaşların asil kayıtları ise Beylikdüzü Belediye vezneleri ve belediyenin internet sitesi üzerinden ücret ödemeleriyle tamamlanacak. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek olan kayıtların ardından kurslar, 10 Ekim tarihinde başlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

