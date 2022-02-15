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Beylikdüzü’nde Sevgi Hakimdi

Beylikdüzü halkı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluştu. Beylikdüzü Belediyesi müzikten dansa, sinema gösteriminden tiyatroya varıncaya kadar pek çok farklı etkinlik düzenledi. Etkinliklerde vatandaşla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızla birlikte dünyaya ve yaşama sevgiyle bakıyoruz.” dedi. Aynı zamanda Dünya Öykü Günü de olan 14 Şubat kapsamında Zehra Çalık, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde okuma yazma kursu alan kadınları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Şubat 2022 Salı 17:31
Beylikdüzü’nde Sevgi Hakimdi
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Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ilçe halkını Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde bir araya getirdi. Vatandaşlar müzikten dansa, sinema gösteriminden tiyatroya varıncaya kadar
birçok farklı etkinlik ile dopdolu bir gün geçirdi. Kültür merkezinin hem dışında hem de içinde, sıcak
çikolata ve pamuk şeker ikramı yapılırken vatandaşlara küçük hediyeler de takdim edildi. 14 Şubat’a özel
hazırlanan etkinlik alanında, bando takımı sahne alarak eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Öte yandan sevgisini
ölümsüzleştirmek isteyenler için özel konseptli fotoğraf alanları oluşturulurken, çekilen fotoğraflar
vatandaşlara hediye edildi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde ayrıca vatandaşlar, ‘Aşk Yemini’ sinema
filmi ile ‘Bayağı Komik’ isimli tiyatro oyununu Beylikdüzü Sahnesi’nde ücretsiz olarak izleme fırsatı
yakaladı.
“Hayata, birbirimize ve yaşama sevgiyle bakmalıyız”
Etkinliklerde vatandaşla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün,
enerjisi çok yüksek günlerden bir tanesi. Hayata, birbirimize ve yaşama sevgiyle bakmalıyız. Her şeye bu
anlayışla yaklaştığınızda hayat bambaşka oluyor. Sevgi dili hakim olan ilçemizin enerjisini korumaya ve
daha da çoğaltmaya gayret ediyoruz. Bugün, Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızla birlikte dünyaya ve
yaşama sevgiyle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, etkinlik alanında ‘Senin
sevgin ne renk?’ sloganıyla yer alan sevgi ağacına; heyecan, emek ve sadakat gibi kavramları temsil eden
farklı renklerdeki kurdelelerden bağlayarak renkli görüntüler verdi.
Dünya Öykü Günü de kutlandı
Aynı zamanda Dünya Öykü Günü de olan 14 Şubat kapsamında Zehra Çalık, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam
Merkezi’nde okuma yazma kursu alan kadınları ziyaret etti. Kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim eden Çalık,
“Bugün hem sevgi günü, hem de öykü günü. “Her günümüz sevgiyle, her günümüz kendi öykümüzü
yazarak geçsin” mesajıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. En büyük hedefim,
kadınları topluma kazandırmak. Çünkü kadın var oldukça toplum da gelişiyor.” dedi. Öykü Günü

etkinlikleri kapsamında ayrıca çocuklar için de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Dr.
Handan Belivermiş ile etkileşimli öykü atölyesi gerçekleşti.

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