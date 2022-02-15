Beylikdüzü’nde Sevgi Hakimdi

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ilçe halkını Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi’nde bir araya getirdi. Vatandaşlar müzikten dansa, sinema gösteriminden tiyatroya varıncaya kadar

birçok farklı etkinlik ile dopdolu bir gün geçirdi. Kültür merkezinin hem dışında hem de içinde, sıcak

çikolata ve pamuk şeker ikramı yapılırken vatandaşlara küçük hediyeler de takdim edildi. 14 Şubat’a özel

hazırlanan etkinlik alanında, bando takımı sahne alarak eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Öte yandan sevgisini

ölümsüzleştirmek isteyenler için özel konseptli fotoğraf alanları oluşturulurken, çekilen fotoğraflar

vatandaşlara hediye edildi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde ayrıca vatandaşlar, ‘Aşk Yemini’ sinema

filmi ile ‘Bayağı Komik’ isimli tiyatro oyununu Beylikdüzü Sahnesi’nde ücretsiz olarak izleme fırsatı

yakaladı.

“Hayata, birbirimize ve yaşama sevgiyle bakmalıyız”

Etkinliklerde vatandaşla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün,

enerjisi çok yüksek günlerden bir tanesi. Hayata, birbirimize ve yaşama sevgiyle bakmalıyız. Her şeye bu

anlayışla yaklaştığınızda hayat bambaşka oluyor. Sevgi dili hakim olan ilçemizin enerjisini korumaya ve

daha da çoğaltmaya gayret ediyoruz. Bugün, Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızla birlikte dünyaya ve

yaşama sevgiyle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, etkinlik alanında ‘Senin

sevgin ne renk?’ sloganıyla yer alan sevgi ağacına; heyecan, emek ve sadakat gibi kavramları temsil eden

farklı renklerdeki kurdelelerden bağlayarak renkli görüntüler verdi.

Dünya Öykü Günü de kutlandı

Aynı zamanda Dünya Öykü Günü de olan 14 Şubat kapsamında Zehra Çalık, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam

Merkezi’nde okuma yazma kursu alan kadınları ziyaret etti. Kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim eden Çalık,

“Bugün hem sevgi günü, hem de öykü günü. “Her günümüz sevgiyle, her günümüz kendi öykümüzü

yazarak geçsin” mesajıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. En büyük hedefim,

kadınları topluma kazandırmak. Çünkü kadın var oldukça toplum da gelişiyor.” dedi. Öykü Günü

etkinlikleri kapsamında ayrıca çocuklar için de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Dr.

Handan Belivermiş ile etkileşimli öykü atölyesi gerçekleşti.