“Beyli̇kdüzü’nde Sanati Desteklemeye Devam Edeceği̇z”

Sanatı ve sanatçıyı her alanda desteklemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘Sanat Bugüne Nefes,

Yarına Umuttur’ temasıyla düzenlediği 6. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu, kapanış töreni ve sergi

açılışıyla sona erdi. 1-15 Aralık tarihleri arasında 9 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden

sempozyumda, metal ve ahşap materyallerden yapılan eserler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, sempozyum boyunca

sanatçı Tayfun Karadeniz eğitmenliğinde 300 çocuğun katılımıyla gerçekleşen seramik atölye

çalışmalarından çıkan eserler de sergilendi. Sempozyum kapsamında ayrıca; Prof. Dr. Rahmi Aksungur,

Doç. Ömer Emre Yavuz, Prof. Dr. Refa Emrali ile sanatçı ve yazar Emre Zeytinoğlu’nun katılımıyla

gerçekleşen söyleşilerde, heykel sanatının kent kimliği ve bir kentin tasarımındaki önemine dair konular

tartışıldı.

“Sanatsal buluşmalar bize güç ve umut veriyor”

Açılış konuşmasında Türkiye’nin geçtiği kriz döneminde sanatsal faaliyetlerin önemine dikkat çeken

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ülkemiz derin bir yoksullukla karşı karşıya. Kara kış

seferberliği ilan etmiş durumdayız. Geleceğe dönük kaygı ve endişeler taşıyan halkımızın her türlü

ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Beylikdüzü’nde

ruhumuzu iyileştirmek için sanatın gücünden faydalanıyoruz. Bu sebeple Beylikdüzü’nde asla sanatsız

kalmayacağız. Sanatsal buluşmalar bize güç ve umut veriyor.” dedi. Başkan Çalık konuşmasında, “2014

yılında Ekrem İmamoğlu Başkanımızın öncülüğünde Beylikdüzü'nde başlattığımız Heykel

Sempozyumu’nun bu yıl 6.’sını düzenledik. Sempozyum kapsamında 6 yılda, 43 değerli sanatçıyı

Beylikdüzü’nde ağırladık. Heykeltıraşlar ilçemizin parklarına, bulvarlarına ve kültür merkezlerine 43 eser

hediye etti. Bu yıl da 9 heykeltıraşımızın Beylikdüzü’nde ürettiği eserleri halkımızla buluşturmanın

mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatın ve sanatçının yalnız bırakıldığı bu dönemde, heykelden resme, müzikten

sahne sanatlarına farklı disiplinlerde sanatsal üretimi desteklemeye, 7’den 77’ye tüm halkımızın sanatsal

aktivitelere erişimini sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çocukların eserleri Yaşam Vadisi’ni renklendirecek

Sempozyum kapsamında sanatçı ruhlu çocukların da unutulmadığını dile getiren Çalık, “Bu yıl, ilçemizde

yaşayan 7-14 yaşları arasındaki 300 çocuğumuz da, sempozyum dahilinde verimli atölye çalışmaları

gerçekleştirdiler. Çocukların kil tabakalara yaptığı eserler, değerli sanatçı Tayfun Karadeniz tarafından

sütunlara yerleştirilecek ve önümüzdeki günlerde Yaşam Vadisi’nde sergilenecek.” dedi. Başkan Çalık sergi

açılışında aynı zamanda, sempozyum boyunca emek veren heykeltıraşlar; Ayhan Yılmaz, Çiğdem Öz, Ferit

Yazıcı, Halil Fırat Uysal, Özcan Özkarakoç, Saim Gökhan Ercan, Selçuk Yılmaz, Sevgi Karay ve Tayfun

Karadeniz’e plaket ve çiçeklerini takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)