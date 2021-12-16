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“Beyli̇kdüzü’nde Sanati Desteklemeye Devam Edeceği̇z”

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Beylikdüzü Heykel Sempozyumu, sergi açılışı ve kapanış töreniyle noktalandı. ‘Sanat Bugüne Nefes, Yarına Umuttur’ temasıyla düzenlenen sempozyum kapsamında 9 heykeltıraşın metal ve ahşap materyallerden oluşturdukları eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılış konuşmasında Türkiye’nin geçtiği zorlu dönemde, sanatsal buluşmaların güç ve umut verdiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ülkemiz derin bir yoksullukla karşı karşıya. Kara kış seferberliği ilan etmiş durumdayız. Geleceğe dönük kaygı ve endişeler taşıyan halkımızın her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü’nde ruhumuzu iyileştirmek için sanatın gücünden faydalanıyoruz. Bu sebeple Beylikdüzü’nde asla sanatsız kalmayacağız. ” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 14:21
“Beyli̇kdüzü’nde Sanati Desteklemeye Devam Edeceği̇z”
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Sanatı ve sanatçıyı her alanda desteklemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘Sanat Bugüne Nefes,
Yarına Umuttur’ temasıyla düzenlediği 6. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu, kapanış töreni ve sergi
açılışıyla sona erdi. 1-15 Aralık tarihleri arasında 9 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden
sempozyumda, metal ve ahşap materyallerden yapılan eserler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, sempozyum boyunca
sanatçı Tayfun Karadeniz eğitmenliğinde 300 çocuğun katılımıyla gerçekleşen seramik atölye
çalışmalarından çıkan eserler de sergilendi. Sempozyum kapsamında ayrıca; Prof. Dr. Rahmi Aksungur,
Doç. Ömer Emre Yavuz, Prof. Dr. Refa Emrali ile sanatçı ve yazar Emre Zeytinoğlu’nun katılımıyla
gerçekleşen söyleşilerde, heykel sanatının kent kimliği ve bir kentin tasarımındaki önemine dair konular
tartışıldı.
“Sanatsal buluşmalar bize güç ve umut veriyor”
Açılış konuşmasında Türkiye’nin geçtiği kriz döneminde sanatsal faaliyetlerin önemine dikkat çeken
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ülkemiz derin bir yoksullukla karşı karşıya. Kara kış
seferberliği ilan etmiş durumdayız. Geleceğe dönük kaygı ve endişeler taşıyan halkımızın her türlü
ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Beylikdüzü’nde
ruhumuzu iyileştirmek için sanatın gücünden faydalanıyoruz. Bu sebeple Beylikdüzü’nde asla sanatsız
kalmayacağız. Sanatsal buluşmalar bize güç ve umut veriyor.” dedi. Başkan Çalık konuşmasında, “2014
yılında Ekrem İmamoğlu Başkanımızın öncülüğünde Beylikdüzü&#39;nde başlattığımız Heykel
Sempozyumu’nun bu yıl 6.’sını düzenledik. Sempozyum kapsamında 6 yılda, 43 değerli sanatçıyı
Beylikdüzü’nde ağırladık. Heykeltıraşlar ilçemizin parklarına, bulvarlarına ve kültür merkezlerine 43 eser
hediye etti. Bu yıl da 9 heykeltıraşımızın Beylikdüzü’nde ürettiği eserleri halkımızla buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatın ve sanatçının yalnız bırakıldığı bu dönemde, heykelden resme, müzikten
sahne sanatlarına farklı disiplinlerde sanatsal üretimi desteklemeye, 7’den 77’ye tüm halkımızın sanatsal
aktivitelere erişimini sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çocukların eserleri Yaşam Vadisi’ni renklendirecek
Sempozyum kapsamında sanatçı ruhlu çocukların da unutulmadığını dile getiren Çalık, “Bu yıl, ilçemizde
yaşayan 7-14 yaşları arasındaki 300 çocuğumuz da, sempozyum dahilinde verimli atölye çalışmaları
gerçekleştirdiler. Çocukların kil tabakalara yaptığı eserler, değerli sanatçı Tayfun Karadeniz tarafından
sütunlara yerleştirilecek ve önümüzdeki günlerde Yaşam Vadisi’nde sergilenecek.” dedi. Başkan Çalık sergi
açılışında aynı zamanda, sempozyum boyunca emek veren heykeltıraşlar; Ayhan Yılmaz, Çiğdem Öz, Ferit
Yazıcı, Halil Fırat Uysal, Özcan Özkarakoç, Saim Gökhan Ercan, Selçuk Yılmaz, Sevgi Karay ve Tayfun
Karadeniz’e plaket ve çiçeklerini takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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