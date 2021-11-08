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Beylikdüzü’nde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

Beylikdüzü Belediyesi, İstinye Üniversitesi Liv Hospital iş birliğiyle organ bağışı farkındalığının oluşturulması amacıyla ‘Organ Bağışı Hayat Kurtarır’ konulu seminer düzenledi. Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminere katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, her yıl binlerce hastanın organ beklerken yaşamını kaybettiğini hatırlatarak, “Pandemiyle beraber bu bekleyişin hastalar için nasıl bir azaba dönüştüğünü tahmin edebilirsiniz. Lütfen insanlara yeni bir yaşam şansı verebilmek için organ bağışçısı olalım, ailelerimize bu bilinci kazandıralım.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:12
Beylikdüzü’nde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 03- 09 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında, Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Trakya Salonu’nda “Organ Bağışı Hayat Kurtarır” konulu seminer
düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi, İstinye Üniversitesi Liv Hospital iş birliğiyle düzenlenen seminere,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık, belediye meclis üyeleri, birim
müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Seminere konuşmacı olarak
katılan İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, organ
bağışının önemine dikkat çekerek katılımcılara bilgi verdi. Seminerde yaptığı konuşmada, vatandaşları
organ bağışı yapmaya davet eden Başkan Çalık, “Her yıl binlerce hasta organ beklerken yaşamını
kaybediyor. Pandemiyle beraber bu bekleyişin hastalar için nasıl bir azaba dönüştüğünü tahmin
edebilirsiniz. Lütfen insanlara yeni bir yaşam şansı verebilmek için organ bağışçısı olalım, ailelerimize bu
bilinci kazandıralım.” dedi.
“İnsanlara yeni bir yaşam şansı verebilmek için organ bağışçısı olalım”
Türkiye’de organ bağış oranlarının çok yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Çalık, “Ülkemiz organ naklinin
yapılabilmesi için gerekli donanıma, tecrübeli ekiplere ve nakil merkezlerine sahip olmasına rağmen, bağış
oranları çok yetersiz kalıyor. Özellikle pandemi döneminde insanlar ön incelemeler için hastaneye gitmekten
imtina edince, organ bağışında ciddi düşüş yaşandı. Dolayısıyla lütfen ama lütfen, başka insanlara yeni bir
yaşam şansı verebilmek için organ bağışçısı olalım, ailelerimize bu bilinci kazandıralım. Kişi hayattayken
ölümünden sonra organlarının bağışlanması için onay vermişse bile, burada belirleyici olan ailenin kararı.
Kişinin tıbben ölümü gerçekleştikten sonra, yakınlarının organlarının bağışlanmasına onay vermediğine
sıklıkla tanık oluyoruz. Fakat kişilerin sağlıklıyken bağışçı olmaları da ailelerin karar vermesini de
kolaylaştırıyor. Hayat kadar güzel başka bir şey varsa, o da hayat kurtarmak olmalı, çaresizce bir umut
arayışında olan insanlara herkesin can olmasını diliyorum.” dedi.
Dinçkan: Hedefimiz, organ bağışını arttırmak
İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ise seminerde
yaptığı konuşmada, “Kronik organ yetmezliği çeken insanların tedavi olabilmeleri için başka bedenlerden
elde edilecek organlara ihtiyaçları var. Organ bağışı çok kıymetli bu yüzden sağlıklıyken bir karar vermeniz

gerekiyor. Bir gün sizin veya yakınlarınızın da organ nakline ihtiyacı olabileceğini lütfen aklınızdan
çıkarmayın. Her yıl toplantılarda seminerlerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz, vatandaşlarımızı organ
bağışı konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Hedefimiz, organ bağışını arttırmak. İstiyoruz ki şu anda organ
bekleyen hastalara umut olalım.” şeklinde konuştu. Programda ayrıca annesinin organlarını bağışlayarak
birçok kişinin yaşama tutunmasına vesile olan Simin Koçoğlu&#39;nun anlattıkları salonda duygusal anlar
yaşattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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