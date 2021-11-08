Beylikdüzü’nde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 03- 09 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında, Beylikdüzü Atatürk

Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Trakya Salonu’nda “Organ Bağışı Hayat Kurtarır” konulu seminer

düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi, İstinye Üniversitesi Liv Hospital iş birliğiyle düzenlenen seminere,

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık, belediye meclis üyeleri, birim

müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Seminere konuşmacı olarak

katılan İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, organ

bağışının önemine dikkat çekerek katılımcılara bilgi verdi. Seminerde yaptığı konuşmada, vatandaşları

organ bağışı yapmaya davet eden Başkan Çalık, “Her yıl binlerce hasta organ beklerken yaşamını

kaybediyor. Pandemiyle beraber bu bekleyişin hastalar için nasıl bir azaba dönüştüğünü tahmin

edebilirsiniz. Lütfen insanlara yeni bir yaşam şansı verebilmek için organ bağışçısı olalım, ailelerimize bu

bilinci kazandıralım.” dedi.

“İnsanlara yeni bir yaşam şansı verebilmek için organ bağışçısı olalım”

Türkiye’de organ bağış oranlarının çok yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Çalık, “Ülkemiz organ naklinin

yapılabilmesi için gerekli donanıma, tecrübeli ekiplere ve nakil merkezlerine sahip olmasına rağmen, bağış

oranları çok yetersiz kalıyor. Özellikle pandemi döneminde insanlar ön incelemeler için hastaneye gitmekten

imtina edince, organ bağışında ciddi düşüş yaşandı. Dolayısıyla lütfen ama lütfen, başka insanlara yeni bir

yaşam şansı verebilmek için organ bağışçısı olalım, ailelerimize bu bilinci kazandıralım. Kişi hayattayken

ölümünden sonra organlarının bağışlanması için onay vermişse bile, burada belirleyici olan ailenin kararı.

Kişinin tıbben ölümü gerçekleştikten sonra, yakınlarının organlarının bağışlanmasına onay vermediğine

sıklıkla tanık oluyoruz. Fakat kişilerin sağlıklıyken bağışçı olmaları da ailelerin karar vermesini de

kolaylaştırıyor. Hayat kadar güzel başka bir şey varsa, o da hayat kurtarmak olmalı, çaresizce bir umut

arayışında olan insanlara herkesin can olmasını diliyorum.” dedi.

Dinçkan: Hedefimiz, organ bağışını arttırmak

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ise seminerde

yaptığı konuşmada, “Kronik organ yetmezliği çeken insanların tedavi olabilmeleri için başka bedenlerden

elde edilecek organlara ihtiyaçları var. Organ bağışı çok kıymetli bu yüzden sağlıklıyken bir karar vermeniz

gerekiyor. Bir gün sizin veya yakınlarınızın da organ nakline ihtiyacı olabileceğini lütfen aklınızdan

çıkarmayın. Her yıl toplantılarda seminerlerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz, vatandaşlarımızı organ

bağışı konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Hedefimiz, organ bağışını arttırmak. İstiyoruz ki şu anda organ

bekleyen hastalara umut olalım.” şeklinde konuştu. Programda ayrıca annesinin organlarını bağışlayarak

birçok kişinin yaşama tutunmasına vesile olan Simin Koçoğlu'nun anlattıkları salonda duygusal anlar

yaşattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)