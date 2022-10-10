Beylikdüzü’nde Kültür Sanat Sezonu Aaçıldı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) sanat dünyasının önemli isimlerini Beylikdüzü’nde ağırlayacak. Beylikdüzü Belediyesi’nin, hem çocuklar hem de yetişkinler için hazırladığı birbirindenkeyifli etkinliklerle Ekim ayı sanat ve eğlenceyle dopdolu geçecek. Genco Erkal, Rutkay Aziz, Behzat ve Süheyl Uygur, Oya Başar ve Fırat Tanış’ın da aralarında bulunduğu önemli isimlerkültür sanat etkinliklerinde izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





BAKSM birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde, 9 Ekim Pazar günü George Orwell’in ünlü eserinden uyarlanan ‘1984 Büyük Gözaltı’ isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Ünlü sanatçı Rutkay Aziz’in yönetip oynadığı tiyatro oyunu 20.30’da başlayacak.12 Ekim Çarşamba günü hikâyeye türkülerin, deyişlerin eşlik ettiği bir türkü müzikali olan ‘Gelin Tanış Olalım’la Fırat Tanış, seyirciye, bir Abdal hikâyesi sunacak.13 Ekim Perşembe günü Barbaros Uzunöner’in yazıp oynadığı ‘Etik Alkol’, 14 Ekim Cuma günü Gülen Karaman ve Volkan Severcan’ın başrolünü üstlendiği ‘Vişne Bahçesi’,15 Ekim Cumartesi günü ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’isimli oyunla Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan, 16 Ekim Pazar günü Ayhan Taş ve Yiğit Arı’nın başrolünü üstlendiği ‘Mahşer-i Cümbüş’, 20 Ekim Perşembe günü Behzat ve Süheyl Uygur’un başrolünü üstlendiği ‘Süt Kardeşler’, 22 Ekim CumartesiSeda Oğuz ve Mehmet Küçük’ün başrolünü üstlendiği‘Freud’un İnsanları’,23 Ekim Pazar ‘Plastik Aşklar’ isimli oyunla Oya Başar ve Begüm Birgören, 25 Ekim Salı günü ‘Kibarlık Budalası’ isimli oyunla Aydan Şener, 26 Ekim Çarşamba günü ‘Yaşamaya Dair’oyunuyla Genco Erkal sanatseverlerle buluşacak. Ekim ayı etkinlikleri27 Ekim Perşembe günü ‘Ölü Ozanlar Derneği’oyunuyla son bulacak.

Çocuklar tiyatroya doyacak

Ekim ayı boyunca çocuklar için de birbirinden güzel ve eğlenceli oyunlar sergilenecek. 8 Ekim Cumartesi günü, ‘Kırmızı Başlıklı Kız’, 9 Ekim Pazar günü ‘Çizmeli Kedi’ ve ‘Hansel ve Gretel’in Maceraları’, 15 Ekim Cumartesi ‘Z Takımı Su Koruyucuları’, 16 Ekim Pazar ‘BabyShark’, ve ‘Kral Şakir Kapadokya Macerası’, 22 Ekim Cumartesi ‘inatçı Keçiler’, 23 Ekim Pazar günü ise ‘Şeker Portakalı’ çocuk izleyicilerle buluşacak. Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ise, pazartesi hariç haftanın her günü 14.00 ve 16.30 seanslarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



