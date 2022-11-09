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Beylikdüzü’nde Kasım Ayında Kadınlara Özel Programlar

Kadınlara yönelik farkındalık yaratacak çalışmalara imza atan Beylikdüzü Belediyesi, kasım ayında da bir dizi program planladı. Eğitimden seminere, istihdam programından panele kadar ay boyunca devam edecek etkinliklerle ilgili detaylı bilgi, Belediye’nin sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak paylaşılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 10:41
Beylikdüzü’nde Kasım Ayında Kadınlara Özel Programlar
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Çocuk, genç ve kadınlara yönelik yaptığı çalışmalarla “Beylikdüzü Aklı”nıaklını ortaya koyan Beylikdüzü Belediyesi, kasım ayında kadınlara yönelik bir dizi etkinlik planladı. Bu kapsamda ilk olarak Dünya Menopoz Günü dolayısıyladüzenlenen ve 4 oturumdan oluşan seminerlerde bütünsel sağlık koçu Nalan Mettin Kızılkaya; premenopoz ve postmenopoz süreçleri, menopozda uyku sorunu, erken menopozu tetikleyen faktörler ve geciktiren önlemlere dair paylaşımlarda bulundu. Seminerin dördüncüoturumunda ise Prof. Dr. Petek Balkanlı, menopozun kadın sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Bu süreçte kadının yaşadığı zorluklara da değinen Balkanlı, kadınlara bu süreci sağlıklı geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kadınlara özel işe alım mülakatı

Beylikdüzü Kariyer Merkezi (BEYKAM)ise bu aya özel kadınlara yönelik özel istihdam programları düzenledi. Bir grup kadının katılımıyla bir tekstil firmasında mülakat yapıldı. Mülakat sonucuna göre kadınlar yeni işlerine kavuşma imkânı bulacak. İş başvurusunda bulunmak ve bilgi almak isteyenler, 444 09 39 çağrı merkezini arayarak 7602 dâhilîden bilgi alabilirler.

Kadınlara öz savunma eğitimi verilecek

Kadınlara yönelik etkinlikler ay boyunca hız kesmeden devam edecek. 15-17 ve 29 Kasım ile 1 Aralık’ta ‘Yoga’ya Başlangıç ve Tanışma Semineri’ düzenlenecek. 16 ve 30 Kasım’da Psikolog Aslı Hilal Çiftçi’nin katılımıyla ‘Kadın Kadına- Öfke ile Başetme’ semineri yapılacak. 21 Kasım’da, Dr. Öğretim Üyesi Engin Eker’in moderatörlüğünde kendini ve hikâyesini anlatmak ya da dinlemek isteyen tüm kadınların katılabileceği ‘Güçlenen Kadınlar Programı’ gerçekleştirilecek. 22 Kasım’da Hakan Tekcandan’ıneğitmenliğinde öz savunma eğitimi dersleri başlayacak. Bu kapsamda kadınlara uygulamalı olarak,aikido başta olmak üzere savunma eğitimleri verilecek. 24 Kasım’da Psikolog Nurgül Öz’ün katılımıyla ‘Gençlerde Flört Şiddeti’, 25 Kasım’da ise Ceyda Düvenci’nin moderatörlüğünde Dr. Öğretim Üyesi Engin Eker,Doç. Dr. Şahide Güliz Kolburan ve Avukat Handan Bakbak’ın katılımıyla Dünya Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü paneli düzenlenecek. Etkinliklerle ilgili detaylara Beylikdüzü Belediyesi’nin 444 09 39 numaralı çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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