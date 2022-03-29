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Beylikdüzü’nde Kar Yağışından Zarar Gören Yollar Onarılıyor

Beylikdüzü Belediyesi yoğun kar yağışının ardından ilçede zarar gören yol ve kaldırımlarda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü belirten Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırarak belirlenen noktalardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 17:18
Beylikdüzü’nde Kar Yağışından Zarar Gören Yollar Onarılıyor
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Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle tahrip olan yol ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Ekipler özellikle greyder ve kepçeler tarafından zarar gören kasis, tümsek ve kaldırım kenarları ile ihtiyaç görülen noktalarda yama çalışması ve asfalt kaplama işlemleri gerçekleştiriyor. İlçenin farklı noktalarında başlatılan yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, yaya geçidi, okul önleri ve kavşaklarda yer alan kauçuk hız kesiciler ise ekipler tarafından yenileniyor.

“Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık”

Tüm çalışmalara ek olarak Mayıs ayı itibarıyla da asfalt yama ve kaplama işlemlerine başlamayı planladıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bazı yollarda tahribatlar yaşandı. Bunun üzerine biz de hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırarak belirlenen noktalardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamında 123 ton soğuk asfalt, günlük ortalama 20 ton ise sıcak asfalt kullanıldı. Öte yandan bozulan parke taşlı yollara ekiplerimiz anlık müdahale ederken, 93 noktada da kauçuk hız kesiciler tamir ediliyor.” ifadelerini kullandı.


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