Beyli̇kdüzü’nde Kanser Farkındalığı Artırıldı

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Medicana Hastanesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kansere yönelik farkındalığı artıracak bir etkinliğe imza attı. Moderatörlüğünü gazeteci Meral Karadağ’ın yaptığı “Kanserin Ne Demek Olduğunu Ben Bilirim” seminerinin konuşmacıları; Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, kansere karşı verdiği mücadelede zafer kazanan bir isim olan Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Nejla Kotil Saruhan ve eşi Vahtettin Saruhan oldu. Kanser hastalığının ele alındığı söyleşide, erken tanı ve teşhisin önemine vurgu yapılırken tedavi süreçlerine ilişkin de oldukça önemli paylaşımlar yapıldı. Öte yandan medyada onkoloji ve sağlık, kanser tedavisinde teknolojinin kullanımı, kanser hastalığının geleceği konuları da masaya yatırıldı.

Erken teşhis ve tanı büyük önem taşıyor

Kanserin 365 gün konuşulması gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, “Kanser hastalığında yapılacak taramalar, erken teşhis ve tanı için büyük önem taşıyor. Kendinize ayıracağınız bir gün size çok şey kazandırabilir.” mesajı verdi. 17 yıl önce meme kanserine yakalanan ve verdiği mücadeleyle hastalığı yenen Nejla Kotil Saruhan, hastalık sürecini anlatarak tecrübelerini paylaştı. Eşi Vahtettin Saruhan’ın büyük destekçisi olduğunu belirten Saruhan, “Yeter ki etrafınızda güzel ve sizi anlayacak insanlar olsun. Hastalık sürecimde en büyük psikolojik desteği oğlum ve eşimden aldım. İnsanların yanınızda olması çok güzel bir duygu.” ifadelerini kullandı. Vahtettin Saruhan ise “Çok zor bir süreçti ama sevgi ve dayanışmayı bırakmadıktan sonra hiçbir şey sizi yenemez. Biz öyle yaptık ve aştık.” dedi. Programın sonunda Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili Müslüm Akülker ve Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer katılımcılara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)