banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.394,73
ALTIN
921,79
DOLAR
14,76
STERLİN
19,23
EURO
16,07
Kri̇pto Para Atm’leri̇ Gi̇derek Artıyor: Zi̇rvede ABD Var
Kri̇pto Para Atm’leri̇ Gi̇derek Artıyor:...
İmamoğlu’ndan Gençlere ‘katılımcılık’ Çağrısı: Artık Sorumluluk Alma Ve Konuşma Vakti̇
İmamoğlu’ndan Gençlere ‘katılımcılık’ Çağrısı: Artık...
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli Yayınlandı
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...

Beyli̇kdüzü’nde Kanser Farkındalığı Artırıldı

Beylikdüzü Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Beylikdüzü Medicana Hastanesi iş birliğiyle “Kanserin Ne Demek Olduğunu Ben Bilirim” semineri düzenledi. Seminerde; medyada onkoloji ve sağlık, kanser tedavisinde teknolojinin kullanımı, kanser hastalığının geleceği gibi konular masaya yatırılırken erken tanı ve teşhisin de önemine vurgu yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 09:09
Beyli̇kdüzü’nde Kanser Farkındalığı Artırıldı
banner171

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Medicana Hastanesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kansere yönelik farkındalığı artıracak bir etkinliğe imza attı. Moderatörlüğünü gazeteci Meral Karadağ’ın yaptığı “Kanserin Ne Demek Olduğunu Ben Bilirim” seminerinin konuşmacıları; Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, kansere karşı verdiği mücadelede zafer kazanan bir isim olan Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Nejla Kotil Saruhan ve eşi Vahtettin Saruhan oldu. Kanser hastalığının ele alındığı söyleşide, erken tanı ve teşhisin önemine vurgu yapılırken tedavi süreçlerine ilişkin de oldukça önemli paylaşımlar yapıldı. Öte yandan medyada onkoloji ve sağlık, kanser tedavisinde teknolojinin kullanımı, kanser hastalığının geleceği konuları da masaya yatırıldı.

Erken teşhis ve tanı büyük önem taşıyor

Kanserin 365 gün konuşulması gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, “Kanser hastalığında yapılacak taramalar, erken teşhis ve tanı için büyük önem taşıyor. Kendinize ayıracağınız bir gün size çok şey kazandırabilir.” mesajı verdi. 17 yıl önce meme kanserine yakalanan ve verdiği mücadeleyle hastalığı yenen Nejla Kotil Saruhan, hastalık sürecini anlatarak tecrübelerini paylaştı. Eşi Vahtettin Saruhan’ın büyük destekçisi olduğunu belirten Saruhan, “Yeter ki etrafınızda güzel ve sizi anlayacak insanlar olsun. Hastalık sürecimde en büyük psikolojik desteği oğlum ve eşimden aldım. İnsanların yanınızda olması çok güzel bir duygu.” ifadelerini kullandı. Vahtettin Saruhan ise “Çok zor bir süreçti ama sevgi ve dayanışmayı bırakmadıktan sonra hiçbir şey sizi yenemez. Biz öyle yaptık ve aştık.” dedi. Programın sonunda Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili Müslüm Akülker ve Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer katılımcılara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı
İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı
Beylikdüzü’nde Hizmetle Geçen 3 Yıl
Beylikdüzü’nde Hizmetle Geçen 3 Yıl
58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı
58.kütüphane Haftası Beyli̇kdüzü’nde Etki̇nli̇klerle Kutlandı
Beylikdüzü’nde Gündem Enerji Yönetimiydi
Beylikdüzü’nde Gündem Enerji Yönetimiydi
Küresel Isınma Ve İklim Değişikliği Konusu Masaya Yatırıldı
Küresel Isınma Ve İklim Değişikliği Konusu Masaya Yatırıldı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169